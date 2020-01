Kleine, große, dicke und dünne Christbäume, die Jugendfeuerwehr hat am Samstag allerhand zu tun, alle Bäume einzusammeln und in die Container zu stopfen. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Fleißig Christbäume eingesammelt haben den ganzen Samstag über 20 Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Sie waren unterwegs in den Bereichen Stadt (inklusive Brombach, Gaimühle, badisch Schöllenbach, badisch Igelsbach und Unterdielbach) sowie in Pleutersbach, Friedrichsdorf und Lindach. Unterstützt wurden sie von 20 aktiven Feuerwehrkameraden im Fahrdienst, in der Organisation und Verpflegung. Im Stadtgebiet war Thomas Weber als Jugendwart verantwortlich für die Aktion.

Die gut abgeschmückten Bäume wurden in drei Container der AVR gestopft. Diese waren schräg gegenüber dem Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in der Güterbahnhofstraße aufgestellt. Wie Jugendgruppenleiterin Sandra Eckhardt erklärt, wird die AVR die Bäume abholen und nach Wiesloch bringen, wo sie zu Hackschnitzeln geschreddert werden. "Danach wird das Material nach Sinsheim ins Biomasse-Heizkraftwerk gebracht." In Pleutersbach und Friedrichsdorf werden die Bäume für die Feuerräder gesammelt.

Von 8 bis 17 Uhr waren die Zehn- bis 17-Jährigen mit ihren Fahrern auf den städtischen Fahrzeugen unterwegs und haben die Bäume gesammelt. Laut Eckhardt kamen sieben Pritschen und ein städtischer Lastkraftwagen zum Einsatz. Um 18 Uhr war die Aktion dann mit der Reinigung der Fahrzeuge beendet. Eckert: "Wir haben uns sehr über die Spenden gefreut, denn damit wollen wir uns nach Fertigstellung des Gerätehauses endlich einen Anhänger kaufen, der für Zeltlager und Ausflüge genutzt werden kann".

Außerdem wird damit die Teilnahme an diesen Veranstaltungen finanziert sowie Ausbildungsmaterial – "wie Atemschutzattrappen für Übungen in der Jugendausbildung". Auf jeden Fall, betont Eckhardt, kommen alle Spenden der Christbaumsammelaktion "ausschließlich der Jugendfeuerwehr" zugute.

Wer noch eine Spende im Feuerwehrgerätehaus abgeben will, kann das natürlich auch jetzt noch nachholen.