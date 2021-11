Mit dem Job-Ticket zur Arbeit ins Rathaus: Damit will die Stadt bei ihrer Klimabilanz und bei Stellenbewerbern punkten. Foto: Menges

Eberbach. (cum) Das Job-Ticket ist eine feine Sache: Zum Einheitspreis gilt es in Bussen und Bahnen von Würzburg bis Zweibrücken und Wissembourg, von Alzey bis Bad Friedrichshall und Eppingen. Nach 19 Uhr und das ganze Wochenende über kann man bis zu vier weitere Leute kostenlos mitfahren lassen. Es entlastet Straßen, Umwelt und Geldbeutel. Arbeitgeber nutzen es auch gerne, um damit als Extra-Bonus neue Mitarbeiter zu werben. Den, der es hat, kostet es 45,20 Euro im Monat. Bei den derzeitigen Spritpreisen reichte das mit dem Auto gerade einmal für eine einzige Fahrt von Würzburg nach Wissembourg und wieder zurück – die obendrein noch 75 Kilogramm CO2 in die Atmosphäre bliese.

Nun will Eberbach bis 2035 klimaneutral werden und die Stadtverwaltung mit gutem Beispiel vorangehen. Dazu will sie den Anteil ihrer Mitarbeiter erhöhen, die ein Job-Ticket nutzen. Denn bislang nutzen nur 13 der 230 Angestellten in der Stadtverwaltung und bei den Städtischen Diensten das umweltfreundliche Nahverkehrsticket. Dabei haben fast 80 davon eine weitere Anfahrt: Sie wohnen außerhalb von Eberbach und pendeln zu ihrer Arbeitsstelle.

Das geht auch nachhaltiger und klimaschonender als mit dem Auto. Inzwischen gibt es für städtische Bedienstete die Möglichkeit, ein Dienstrad zu leasen, das auch privat genutzt werden kann. Das kann sowohl ein E-Bike als auch ein normales Fahrrad sein. Erste Interessenten gibt es laut Stadtsprecher Ingo Moneta dafür bereits, und die interessierten sich vor allem für E-Bikes.

Im Autofuhrpark der Verwaltung sind die Fahrzeuge mit Elektroantrieb (drei) schon in der Überzahl gegenüber denen mit Verbrennungsmotor (zwei). Mehr Job-Ticket-Nutzer sollen ein weiterer Baustein auf dem Weg zur umweltfreundlichen Stadtverwaltung sein.

Auch vor diesem Hintergrund stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig der Übernahme des Arbeitgeberanteils am Ticket zu. Denn bei den bisherigen 13 Job-Ticket-Nutzern in kommunalen Diensten wälzte die Stadt den Arbeitgeberanteil auf die Ticketinhaber ab. Sie zahlten bislang rund 66 Euro im Monat.

Für sie wird es künftig ebenso günstiger wie für die, die sich jetzt eines holen. Dafür kostet es die Stadt ein bisschen mehr Geld. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar, der das Ticket ausgibt, bietet Arbeitgebern zwei Modelle an: Beim ersten Modell muss für jeden Beschäftigten ein Monatsbeitrag von 10,50 Euro bezahlt werden – gleich, ob er tatsächlich ein Job-Ticket nutzt oder nicht. Für die Stadt wären das 2400 Euro im Monat.

Das zweite Modell ist günstiger, wenn nur wenige Mitarbeiter ein Job-Ticket nutzen: Dabei werden nur für Ticketinhaber monatliche Arbeitgeberbeiträge bezahlt, dafür aber mehr, nämlich 44,60 Euro.

Bei den derzeitigen 13 Job-Ticket-Nutzern kommt die Stadt so auf 580 Euro im Monat. Zwei weitere Interessenten haben sich bereits gemeldet. Es sollen noch mehr werden, die auf Busse und Bahnen umsteigen. Mindestens 55. Dann wäre das erste der beiden vom VRN angebotene Modelle für die Stadt günstiger. Und die Ökobilanz auf dem Weg zur klimaneutralen Stadt fiele – auch wenn es angesichts von 3000 beruflichen Ein- und Auspendlern in Eberbach nicht den Löwenanteil ausmacht – ebenso ein Stück weit günstiger aus.