Von Marcus Deschner

Eberbach. Wird er nun ausgebaggert oder bleibt er, wie er ist? Das ist die Frage beim Stausee im Ittertal. Der See wurde vor einigen Monaten wegen Bauarbeiten, darunter eine Fischtreppe, komplett abgelassen.

Die österreichische WEB Windenergie AG, die das Itterkraftwerk samt zugehörigen Kanälen und Stausee seit 2006 unterhält, investiert dort rund 1,4 Millionen Euro. Die WEB erhielt eine neue, 30 Jahre laufende Konzession zur Stromerzeugung, die das Regierungspräsidium mit Auflagen verband. Mit der Treppe soll gewährleistet werden, dass Fische und andere Kleinlebewesen vom See in die Itter gelangen können. Auch die fast hundert Jahre alten Steuerungsanlagen und Verschlusselemente sollen im Zuge der Bauarbeiten ausgetauscht werden.

"Da kannst du dem Wilhelm seine Kühe zum Grasen hinschicken", sagt Klaus Kappes mit Blick auf die üppige Vegetation, die sich seit der Trockenlegung im Seebecken ausgebreitet hat. Kappes ist Obmann der sieben Fischer, die im See hauptsächlich Forellen angeln dürfen und dafür jährlich eine vierstellige Pacht an die Stadt Eberbach bezahlen. Er verweist darauf, dass der See auch eine Funktion als Hochwasserrückhaltebecken hat und schätzt, dass diese allenfalls noch zu zehn Prozent gegeben ist.

In einer naturschutzfachlichen Stellungnahme der Stadt schreibt Umweltbeauftragter Klemens Bernecker, dass der 560 Meter lange Stausee eine mittlere Breite von 80 Metern hat, was eine Fläche von etwa 4,5 Hektar ergibt. Laut Plan betrage die mittlere Tiefe etwa zwei Meter, was ein rechnerisches Stauvolumen von 90.000 Kubikmetern ergebe. Der Damm hat eine Länge von ungefähr 60 Metern und eine Höhe von gut sechs Metern.

Kappes hingegen versichert, dass der gefüllte See zuletzt "einen Wasserspiegel von vielleicht noch 30 Zentimetern" hatte. Deshalb tritt er vehement für ein Ausbaggern des Sees ein, zumal jetzt die Gelegenheit günstig wäre. Schließlich wird die Talsperre nicht alle Jahre entleert. Zudem weist er darauf hin, dass zig Tonnen an pflanzlichem Material, das in den letzten Monaten im Becken aufwuchs, sowieso beseitigt werden müssten, um später ein Umkippen des Fischgewässers zu vermeiden.

Vor Monaten erklärte aber Christian Steininger von der Betriebsführung der WEB, dass nicht daran gedacht sei, das Seebecken vom Schlamm zu befreien. Man scheut wohl vor den damit verbundenen Kosten zurück. Für die Stromerzeugung reicht der Pegel in nicht ausgebaggertem Zustand offenkundig.

"Ich kann noch nichts Definitives dazu sagen", erklärt Stadtbaumeister Steffen Koch auf Nachfrage, ob vielleicht doch ausgebaggert wird und wer die Kosten dafür dann zu tragen habe. Derzeit liefen Gespräche mit dem Wasserrechtsamt.

Einen unkonventionellen Vorschlag brachte ein früherer Schiffsführer ins Gespräch. Man könnte den See doch ausbaggern, das Material in Eberbach auf Güterschiffe verladen und Richtung Holland transportieren. Die Niederländer benötigten Bodenmaterial, um Polder bauen zu können. Dies ist Land, das man gewissermaßen dem Meer entzieht. Damit spare man sich im günstigsten Fall hohe Deponiekosten. Vorausgesetzt, der Schlamm sei nicht schadstoffbelastet. Auch im Zuge der Großbaumaßnahmen für Stuttgart 21 sei Aushub für solche Zwecke in die Niederlande verfrachtet worden.