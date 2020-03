Eberbach. (cum) Ins ehemalige Gasthaus Brockenhof in der Beckstraße an der Neckarbrücke soll keine Spielhalle. Der Bauausschuss des Eberbacher Gemeinderats sprach sich am Montagabend geschlossen dagegen aus. Geplant war, in den hinteren Gasträumen in einer sogenannten "kleinen Spielhalle" sechs Spielautomaten aufzustellen. Im vorderen sollte Barbetrieb eingerichtet, die Terrasse im Sommer bewirtet werden.

Als Gründe für eine Ablehnung wurden im Bauausschuss befürchteter Lärm und der Einfluss auf Kinder durch die Vergnügungsstätte genannt. Die Beckstraße ist offizieller Schulweg. Vier Anwohner hatten sich bis dato gegen das Projekt ausgesprochen. Die Einrichtung einer Spielhalle dort bringe "keinen Mehrwert für die Gesellschaft", sagte Stadtrat Michael Schulz (CDU). Zudem liegt das frühere Gasthaus laut dem kommissarischen Bauamtsleiter Karl Emig im reinen Wohngebiet, in dem eigentlich nur Wohnen erlaubt sei. Der Gaststättenbetrieb sei lediglich möglich gewesen, da das Gasthaus schon da war, bevor der Bebauungsplan beschlossen wurde.

Architekt Peter Kluge, der das Projekt betreut, widerspricht dem: Er habe die Pläne beim Landratsamt eingesehen. Demnach handle es sich um allgemeines Wohngebiet. In dem wären auch andere Nutzungen möglich. Der Planer verweist dabei auch auf Praxen und ein Ladengeschäft in der Beckstraße. Emig bezieht sich wiederum auf den Bebauungsplan "Obere Neckargärten", in dem diese Festlegung getroffen worden sei. In den Achtziger- und Neunziger-Jahren wurde in der Traditionsgaststätte Brockenhof ein über Eberbach hinaus bekanntes italienisches Restaurant betrieben, berühmt für sein Bistecca Maggiordomo. In den Nuller-Jahren führte Stefan Zwerger dort den "Cotton Club", eine in Eberbach herausragende Musikbar mit Bistro. Seine Nachfolgerin Beata Rogowska kam mit der Bar "Neckarbrück’" vor allem bei jungen Gästen gut an.

Seit Rogowska den "Braumeister" in der Altstadt übernommen hat, steht die Gaststätte im Brockenhof leer. Seit Juli 2019 hat Eigentümer Efkan Bakirdöven die Gasträume im Erdgeschoss verpachtet, eigentlich mit dem Ziel, dort wieder ein Restaurant einzurichten.

Pächter Necmeddin Aydemir, Betreiber des Dönerimbisses im Bahnhof, der sich seit Jahren mit Ämtern wegen der Baulücke vor der Michaelskirche plagt, weiß noch nicht, wie es jetzt mit dem Brockenhof weitergehen soll. Die Entscheidung liegt beim Landratsamt.