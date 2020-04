Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Die Ausleihzahlen in der Stadtbibliothek sind im vorigen Jahr wieder in die Höhe gegangen. Die Jahresstatistik für 2019 weist insgesamt 50.292 Entleihungen aus, das sind über 1 100 mehr als 2018. Der Löwenanteil entfällt auf Kinder- und Jugendbücher, gefolgt von Romanen, deren Nachfrage allerdings leicht nachgab. Ein Renner in der Stadtbücherei waren sogenannte Tonies, die erstmals ins Medienangebot aufgenommen wurden. Mit diesen Hör- und Spielboxen schoss die CD-Ausleihe um 636 auf 3 075 hoch.

Für die Tonies selbst, von denen es jetzt 65 in der Bücherei gibt, war es ein Start von null auf 508. Auch mache sich die Bereitschaft der Leser bemerkbar, verstärkt digitale Medien zu nutzen, heißt es im Jahresbericht. "Gerade ältere Leser wechseln vom Buch zum E-Book, das bequem zu Hause entliehen werden kann. Die oft mehrere hundert Seiten starken Romane sind auf dem Reader federleicht", heißt es dazu.

Insgesamt 1 087 aktive Nutzer zählte die Stadtbücherei 2019 in ihren Räumen in der Stadthalle. Eine Zahl, die sich in den vergangenen drei Jahren nicht groß verändert hat. Deutlich um 220 Stunden abgeschmolzen wurde bereits 2018 die Öffnungszeit der Einrichtung, dabei ist es auch geblieben. Insgesamt 641 Stunden an 229 Tagen des Jahres waren Besucher willkommen.

Das Angebot in den Regalen bezifferte sich auf 23 315 Bücher (plus 274), 1326 CD und Tonies, 957 Videos und DVD, 73 CD Rom, 27 Zeitschriften, zwei Tageszeitungen und 158 Spiele. Über 1500 Medien wurden im Jahresverlauf neu angeschafft. Trotzdem blieb die Gesamtzahl dem Bericht zufolge aber fast konstant, weil viele alte oder beschädigte Stücke ausgesondert wurden.

Von den insgesamt fast 50 300 Entleihungen wurden rund 7 400 per Onleihe getätigt, was allerdings einem Minus von fast 120 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auf Kinder- und Jugendbücher wurde fast 1 300 Mal häufiger zugegriffen als im Vorjahr, insgesamt 16 962 Mal, entsprechend 34 Prozent aller Entleihungen. Weniger oft gelesen und mit nach Hause genommen wurden Romane, die es mit 10 136 Entleihungen entsprechend 20 Prozent dennoch auf den zweithöchsten Wert brachten. An dritter Stelle stehen Sachbücher, 6 187 Mal (minus 262) griffen Eberbacher Leser darauf zu.

In der Beliebtheitsskala folgen sodann digitale Medien, mit Filmen auf Videos und DVD an erster Stelle. Die wurden 3 993 Mal, so oft wie im Jahr zuvor, entliehen. Allerdings standen Filme bei Eberbacher Nutzern schon mal deutlich höher in der Gunst. 2017 wurden Titel aus diesem Bestand über 4 820 Mal in Anspruch genommen.

Die Nachfrage nach Zeitschriften erhöhte sich dagegen wieder: auf 1984 (plus 156). Und deutlich mehr Fans unter den Nutzern hatten auch Spiele, die 476 Mal (plus 77) mit nach Hause genommen wurden.

Die Hitliste der Entleihungen in Eberbach führt 2019 eine Kinder-DVD an: "Ostwind 3 – Aufbruch nach Ora" holten sich junge Büchereibesucher insgesamt 23 Mal. Auf Platz 2 folgt eine Musik-CD mit 21 Entleihungen: Bravo-Hits. Und auch der dritte Platz geht an eine DVD: "A Star is Born" fand 20 Abnehmer. Der Roman "Mädelsabend" von Anne Gesthuysen brachte es auf dieselbe Anzahl von Entleihungen wie ein Tonie: "In Pontypandy ist was los". Beide waren 19 Mal im Umlauf.

Die gefragtesten Kinderbuchtitel waren 2019 "Gregs Tagebuch 12 – Und tschüss!" von Jeff Kinney (16) sowie "Komm wir gehen in die Schule!" (15). Als Sachbücher ganz weit oben rangierten "Becoming" von Michelle Obama, "Kaffee und Zigaretten" von Ferdinand von Schirach und "Die Macht der Hormone" von Angelique Panagos. Jedes der drei wanderte 13 Mal über die Büchereitheke. Jugendliche interessierten sich am häufigsten für "Die Gabel, die Hexe und der Wurm" von Christopher Paolini.

Außerdem sehr gefragt: Die Spiele "Icecool" und "Funkelschatz", die Toniebox rot und die Kinder CD "Die drei ??? - Kids – die 11. Box" von Pfeiffer/Blanck.

Schon jetzt ist sicher: Die nächste Jahresstatistik wird deutlich geprägt sein von der Corona-Krise und der Einstellung des Bibliotheksbetriebs. "Allerdings hält die Stadtbibliothek ein digitales Angebot an Medien und Datenbanken vor. Ob E-Books oder Zeitschriften, Hörbücher streamen, Wörterbücher nutzen oder mit Duden Basiswissen für die Schule lernen – all das ist möglich", lädt das Büchereiteam ein. Selbst analoge Ausleihen sind über das "Bücherfenster" links des Stadthalleneingangs möglich.

Info: Auf der städtischen Homepage ist unter der Online-Medien-Katalog hier einzusehen.