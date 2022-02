Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach/Hirschhorn. Seit gestern können Impfwillige sich bundesweit auch von Apothekerinnen und Apothekern gegen Covid-19 impfen lassen. Die Impfungen in Apotheken sollen die bereits bestehenden Impfangebote in Arztpraxen, in regionalen Impfstützpunkten und durch mobile Impfteams ergänzen. Im Dezember hatte der Bundestag den Weg für befristete Coronaschutzimpfungen unter anderem durch Apotheker geebnet.

Um Covid-19-Impfungen anbieten zu können, haben diese allerdings bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. So muss etwa eine Fortbildung absolviert werden, geeignete Räumlichkeiten sind einzurichten.

War es im Dezember 2021 noch äußerst schwierig einen Impftermin zu finden, so lässt der Blick auf die entsprechenden Internetseiten des Rhein-Neckar-Kreises angesichts unzähliger freier Impftermine in der Region, Zweifel daran aufkommen, ob das zusätzliche Impfangebot zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt vonnöten ist.

In Eberbach und Hirschhorn beteiligen sich jedenfalls keine Apotheken an der neuen Impfaktion. "Zurzeit halte ich das nicht für erforderlich, da die Nachfrage nach meiner Erfahrung spürbar nachgelassen hat, begründet der Hirschhorner Apotheker Dr. Arnt Heilmann seine Entscheidung. Auch die Arztpraxen orderten derzeit so gut wie keine Impfstoffe mehr, hat er festgestellt. Man habe zwar die für die Impfung erforderlichen Fortbildungen absolviert, doch bedeute ein Impfangebot einen großen Aufwand hinsichtlich der Räumlichkeiten. Die Impfungen müssten in separaten Räumen stattfinden bzw. außerhalb der Öffnungszeiten, zum Beispiel an den Wochenenden. "Dafür sehe ich aktuell keine Notwendigkeit." Ganz ausschließen möchte er ein entsprechendes Angebot in seiner Hirsch-Apotheke aber nicht: "Sollte die Nachfrage wieder steigen, etwa wenn eine vierte Impfung verpflichtend würde, wären wir bereit."

Die Inhaberin der Eberbacher Hirsch-Apotheke, Susanne Weber, sieht durchaus Vorteile bei einer Covid-19-Impfung in Apotheken. "Wir kennen die meisten unserer Kunden und können sie persönlich ansprechen, ob sie sich nicht impfen lassen wollen." Allein: "Wir haben die räumlichen Voraussetzungen nicht."

Auch die Inhaberin der Mohren-Apotheke, Regina Tschada, hält ein Impfangebot in Apotheken für sinnvoll. Doch auch sie verfügt nicht über die vorgeschriebenen Räumlichkeiten. "Daher stellt sich die Frage des Impfens für mich nicht." Die Bahnhof-Apotheke bietet derzeit ebenfalls keine Corona-Impfungen an.