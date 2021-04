Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. "Bei dieser Baustelle kommt alles zusammen, was schief gehen kann." Architekt Peter Kluge ist recht ernüchtert. Wenigstens hat er mit stoischer Ruhe durchgestanden, was seit 2017 bei der am längsten offenen Baustelle Eberbachs alles abzuwickeln war: Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses in der Eberbacher Bahnhofstraße 2, Aktenzeichen 17050349 des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises.

Wenn es im nächsten Jahr zum ersehnten Ende der Arbeiten kommen sollte, werden fünf Silvester über die berühmt-berüchtigte Ecke zur Hauptstraße hinweggezogen sein.

Abriss des alten Geschäftshauses und Bauantrag lagen im Jahr 2017. Nach dem Krieg war dort die Metzgerei Koch – ein Verkaufsladen, eine kleine Wurstküche nebenan. Zuletzt gab es da einen Tabak- und Geschenkeladen mit Lotto-Toto. Die Abrissgenehmigung kam recht schnell. Im Sommer 2017 war das Gebäude weg, die alte Kellerdecke lag frei. Bauherr Necmeddin Aydemir und sein Architekt Peter Kluge warteten auf die Baugenehmigung. Ab August wurde mit der Entscheidung des Landratsamtes gerechnet.

Stattdessen kamen vom Bauamt des Kreises Forderungen, die Planungen zu ergänzen. Da ging es plötzlich um Fragen der Barrierefreiheit zur Bahnhofstraße hin, die lichte Breite von Türen oder gar um lapidare Dinge wie den Abstand von Türgriffen zum Gebäude. Selbst das Veterinäramt wurde überraschend eingeschaltet – eine weitere Verzögerung.

Historische Entdeckung: Ein Teil des Fundamentes der Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert wurde abgetragen und im Eberbacher Bauhof deponiert. Foto: Rainer Hofmeyer

Schon 2017 machte sich in der Nachbarschaft Unmut breit, trotz der anfänglich doch noch ordentlich aussehenden Baulücke. Später kam es nämlich viel schlimmer. Als sich im Oktober 2017 immer noch nichts getan hatte, gleichzeitig das alte Fachwerk-Gasthaus "Rose" am Neuen Markt zum Verkauf stand, spielte man in der Stadtverwaltung eine Idee durch, um die Straßenecke bei der evangelischen Kirche aufzuhübschen: das Stammhaus der Rosenbrauerei gegen das freigewordenen kleine Gelände tauschen.

Es wäre dort ein offener Platz entstanden, eventuell hätte man den alten Brunnen von 1844 in die Mitte gezogen. Die Wand vom Querbeet hätte saniert werden müssen. Und so wäre eine Außenbewirtschaftung möglich geworden.

Die Idee wurde nicht weiter verfolgt. Rechnung und Gegenrechnung hätten nicht gestimmt. Stattdessen musste der Bauherr das Landratsamt per Rechtsanwalt zum Tätigwerden mahnen. Aydemir forderte die Kreisbehörde auf, bis zum 30. Oktober 2017 den Baubescheid zu erteilen, notfalls auch mit Auflagen. Andernfalls werde man Schadensersatzforderungen stellen. Dann wurde der Vorgang zur Chefsache im Landratsamt. Am 24. Januar 2018 hat man die Baugenehmigung erteilt, unterzeichnet vom Bauamtsleiter persönlich.

Freier Platz statt Neubau – nur ein kurzer Gedanke. Foto: Rainer Hofmeyer

Diese Baugenehmigung hatte es in sich. Danach muss die Gaststätte barrierefrei nutzbar sein. Auf 13 Fahrradstellplätze und einen Kleinkinderspielplatz hat das Amt zwar verzichtet. Fünf Stellplatze für die im Untergeschoss geplante Gaststätte und drei für die Wohnungen seien nachzuweisen oder finanziell abzulösen. Der Bauherr hat inzwischen beim Scheuerberg ein Baugelände gefunden, auf dem er sieben Parkplätze bauen wird. Der Rote Punkt ist hier wenigstens erteilt. Das Landratsamt hatte dem Bauherrn noch ausdrücklich aufgegeben, dass bei bislang unbekannten Funden oder Lagerflächen aus Eberbachs Vergangenheit das Landesamt für Denkmalpflege in Karlsruhe unverzüglich in Kenntnis gesetzt werden müsse.

Im März 2019 trat der Fall der Fälle ein: Beim Ausschachten des Kellers kamen mächtige Blöcke zutage–- ein Teil des Fundamentes der alten Eberbacher Stadtmauer, die sich zwischen dem Oberen Tor bei der jetzigen Einmündung der Hauptstraße bis zum Haspelturm hinzog.

Anfangs ging man noch davon aus, dass das auf die Bauzeit um 1241 datierte Stück der Stadtmauer vom Denkmalamt lediglich dokumentiert wird und dann abgerissen werden könnte, der Bau keine Verzögerung erfahren würde. Schließlich hat Eberbach noch genügend originale Teile der Stadtmauer. Die entsprechende Expertise des Denkmalamtes lag im April 2019 vor. Aber eine in der Bevölkerung aufgekommene Diskussion hat die Stadtverwaltung auf den Plan gerufen. Die einzelnen Steine wurden nicht auf die Deponie gefahren, sondern beim Ausheben nummeriert und passgenau auf eine Palette geladen. Sie sind inzwischen im städtischen Bauhof gelagert. Die vorsichtige Handarbeit kostete die Stadt rund 3 500 Euro.

Nach der Sicherung der Stadtmauer wurde der Keller ausgehoben. Da danach im Laufe vieler Monate die Baustelle offen lag und es hinein regnete, musste über den Jahreswechsel zu 2020 kurzfristig auch noch ein Gutachten eingeholt werden, um den nass gewordenen Baugrund als unbedenklich einzustufen. Im letzten Jahr wurden schließlich der Keller angelegt und der Schritt ins Oberirdische gemacht. Im Oktober 2020 wurde die Baustelle amtlich versiegelt, weil nicht alle Vorschriften beachtet worden waren. Die Arbeiten stockten erneut.

Zu allem Überfluss musste der Mannheimer Generalunternehmer kürzlich auch noch den Subunternehmer für den Rohbau austauschen – weil dieser nicht ordentlich gearbeitet hatte. Zur Stunde ist der Keller fertiggestellt, werden die Mauern für das erste Obergeschoss aufgezogen. Die Decke dafür ist bereits ausgemessen und wird in einem Fertigbetonwerk fabriziert. Auch sind die Treppenaufgänge gegossen; sie werden demnächst eingebaut. Nur schrittweise kommen Freigaben vom Prüfingenieur. Es geht also tendenziell nach oben. Es fehlt aber noch das zweite Obergeschoss. Das Haus soll drei Wohnungen haben.

Architekt Kluge wartet immer noch auf den Roten Punkt. Wenn der da ist, will er ihn "mit einem Projektor an die Wand des Querbeet" strahlen lassen, wenn die nicht bis dahin zugemauert ist. Ansonsten ist Kluge professionell optimistisch. Wenn nichts dazwischen kommt, soll das Dach des Neubaus im Sommer gezimmert sein. Mit der Fertigstellung des gesamten Projekts ist erst 2022 zu rechnen. Dann kann Eberbach ein weiteres türkisches Lokal aufzählen.

Wenn die Stadt im Oktober 2017 überflüssig Geld gehabt hätte, wäre die Alternative eine kleine zusätzliche Anlage mit Gastronomie mitten in der Stadt und mit dem kleinen Brunnen gewesen, der wohl ursprünglich in Neckarwimmersbach gestanden war.