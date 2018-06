Von Martina Birkelbach

Eberbach. Gemütlich in der Sonne liegen und dabei kostenlos E-Mails checken, RNZ-Artikel online lesen, eine Masterarbeit schreiben oder einfach nur im Internet surfen: Im Freibad ist das jetzt möglich.

Nach einem Testlauf haben Bürgermeister Peter Reichert, Stadtwerkeleiter Günter Haag und Marco Bräutigam (bei der Stadt zuständig für EDV, Digitalisierung und Breitbandausbau) das neue freie WLan am Mittwoch offiziell eingeweiht. Damit ist ein weiterer Internet-Hotspot im Stadtgebiet online gegangen.

Laut Bräutigam wurden dazu drei Antennen auf dem Flutlichtmast des Festplatzes installiert. Die Reichweite beträgt etwa 250 Meter, Empfang gibt es fast einmal um den gesamten Mast herum. Neben den Freibadbesuchern können auch die Gäste des Wohnmobilstellplatzes auf das kostenlose Netz zugreifen. Sogar auf dem ersten Fußballplatz gibt es Empfang und auf Teilen des Festplatzes, worüber sich wiederum die Besucher des Kuckucksmarktes freuen können.

Wo genau dann die Gäste Empfang haben werden und wie gut dieser sein wird, lässt sich laut Bräutigam wegen der vielen Fahrgeschäfte derzeit aber noch nicht abschätzen. "Sogar auf der anderen Neckarseite hat es bei mir schon ab und zu funktioniert", freut sich der städtische Internet-Fachmann.

Anmelden im Smight-Public-WLan - so einfach geht's: WLan am Endgerätaktivieren, Smight-WLan auswählen, gegebenenfalls AGB bestätigen und dann kostenlos surfen. Einmal im Smight-WLan-Netz angemeldet, kann ohne weitere Anmeldung in allen Smight-Netzen weltweit gesurft werden. In Eberbach ist das inzwischen auf vielen Plätzen sowie in verschiedenen Einrichtungen und öffentlichen Gebäuden möglich. Die Zonen erkennt man an entsprechenden runden Hinweisschildern mit der Aufschrift "Free WLan Sm!ght Zone".

"Insbesondere für junge Leute, die oft keine Flatrate oder nur wenig Datenvolumen haben, ist das eine gute Sache", so Bürgermeister Reichert. Er schätzt, dass die Nutzerzahlen im Freibad sehr hoch werden. Die Installation für einen Außenstandort kostet laut Bräutigam zwischen 1200 und 1600 Euro.

Die Kosten für die drei Antennen lagen bei 3000 Euro. Da auch Stadtwerkeleiter Haag von der Idee des freien WLan im Freibad begeistert war, haben die Stadtwerke einen Teil der Kosten übernommen.

"Das freie WLan-Netz wird seit 2016 in Eberbach kontinuierlich ausgebaut", erläutert Bräutigam. Im Zuge der Einführung der papierlosen Ratsarbeit wurden die ersten Hotspots im Ratssaal sowie in den Sitzungszimmern im Rathaus und in den Stadtwerken installiert. Außerdem wurde ein Hotspot in der Stadtbibliothek zur kostenlosen Benutzung eingerichtet.

Der erste WLan-Zugang unter freiem Himmel folgte im Juli 2017 mit der Installation in einer Straßenlaterne auf dem Lindenplatz. Durch eine Spende der Stiftung der Volksbank Neckartal konnte Anfang September 2017 am Neuen Markt eine Velobox mit integriertem WLan-Modul installiert werden. Ende vorigen Jahres folgte der Zugang auf dem Leopoldsplatz mit Thononplatz.

Die Verbindungen zur Firma Smight sind laut Bräutigam sicher; "wir können aber natürlich nicht auf deren Server schauen". Insgesamt wird das Angebot "sehr gut angenommen - es gibt immer mehr Nutzer". Der Fachmann betont, dass es nur Angaben über die Zahl der Nutzer gibt: "Es werden keine weiteren Daten bekannt".

Das nächste städtische WLan-Projekt soll voraussichtlich auf dem Campingplatz realisiert werden. "Es ist beabsichtigt - wir prüfen aber noch, ob es möglich ist", so Bürgermeister Reichert. Eventuell soll es dann in der Innenstadt und am Bahnhof mit dem Ausbau weiter gehen.

Info: Weitere Infos unter www.eberbach.de