Von Martina Birkelbach

Eberbach. Über 10.000 Corona-Schnelltest haben Apotheker Frank Knecht und die zwölf dafür eingesetzten Mitarbeiter seit 18. Dezember 2020 durchgeführt. Seit 10. März sind die in der Bahnhof-Apotheke sogenannten Point-of-Care-Antigen-Schnelltest als "Bürgertests" einmal wöchentlich kostenlos. Zusätzlich hatte die Stadt Eberbach die Infrastruktur mitgenutzt und einen stundenweisen Betrieb einer der drei "Teststrecken" ab 15. März angeboten; ehrenamtliche Helfer von DLRG, DRK, Feuerwehr und THW waren am Betrieb beteiligt. Allerdings wurde dieses, als "kommunale Teststation" bezeichnete Projekt vorübergehend bereits ab 10. April eingestellt.

Wie Bürgermeister Peter Reichert erklärt, war das "bereits beim Start so geplant, da die Abrechnung mit dem Land nur bis Ende März gesichert war". Der momentane Bedarf am kostenlosen Bürgertest sei aber durch die bestehen Angebote in der Bahnhofs- und Mohrenapotheke gedeckt. Reichert: "Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir die kommunale Testlinie wieder in Betrieb nehmen, dies ist auch abhängig von der weiteren Entwicklung der Teststrategie des Landes. Wenn etwa zusätzlich zu den jetzt schon benötigten Corona-Tests bei Friseurbesuchen, die Öffnung bzw. die Nutzung der Angebote im Einzelhandel/Gastronomie unter Vorlage von negativen Corona-Tests ermöglicht werden soll, besteht vermutlich ein größerer Bedarf." Vorausgesetzt, die freiwilligen Helfer stünden wieder zur Verfügung, würde dann die Stadt wieder in die Testungen "einsteigen" und die bestehende Test-Infrastruktur in Eberbach verstärken.

Während das "Eberbacher Corona-Testzentrum" anfangs teilweise nur bis zu 20 Prozent ausgebucht war, kommen laut Knecht inzwischen immer mehr Bürger; "wir haben sehr gut zu tun", teilt er mit.

Inzwischen gibt es auch Bürger, die sich regelmäßig testen lassen. Ob ein negatives Ergebnis wirklich sicher ist, dazu gibt es laut Knecht keine prozentualen Angaben. Der Apotheker beruft sich dabei auf das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, demnach die Ergebnisse immer abhängig vom verwendeten Test und der Methodik der Probennahme ist. Ein negatives Ergebnis ist laut Knecht "stets eine Momentaufnahme, die von den interessierten Dritten gewöhnlich für 24 bis 48 Stunden anerkannt wird". Komplikationen bei oder nach den Tests hat es bislang keine gegeben. Aber es gab schon positive Test-Ergebnisse. Dann müssen die Daten an das zuständige Gesundheitsamt weiter gemeldet werden und es gilt die häusliche Absonderung bzw. Quarantäne sowie die Durchführung eines PCR-Tests.

Die "Bürgertests" in Form eines Nasenabstrichs sind in fünf Minuten erledigt. Das Test-Ergebnis liegt nach rund 15 Minuten vor und wird auf sicherem elektronischen Weg den getesteten Personen zugestellt.

Info: Anmeldungen unter www.corona.neckartal-apotheken.de und www.testzentrum-eberbach.de.