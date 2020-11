Von Peter Bayer

Eberbach. "Ich höre mir die Menschen an und versuche ihnen zu helfen", sagt Rudi Kößler. Derzeit sitzt er den Hilfe- und Ratsuchenden dabei aber nicht mehr von Angesicht zu Angesicht gegenüber, die Gespräche muss er am Telefon führen. Eine Situation, die der Eberbacher VdK-Vorsitzende bereits aus dem ersten Lockdown im Frühjahr kennt.

Der zunächst bis Ende November befristete Lockdown führt auch beim Sozialverband VdK zu Einschränkungen. So entfällt die Sprechstunde jeden letzten Montag im Monat im städtischen Verbändehaus in der Friedrich-Ebert-Straße 6. Auch Kößler wird in seiner Tätigkeit gebremst. "Früher habe ich zeitnah Gesprächstermine vereinbart, das geht jetzt nicht mehr", bedauert er. Gespräche kann er jetzt nur noch telefonisch führen. "Die Leute können jederzeit bei mir anrufen", verspricht er. Jede Woche nutzen im Schnitt fünf Hilfesuchende diese Möglichkeit. Kößler hört ihnen zu, fragt nach, um die genauen Bedürfnisse zu erkennen und sie so an die entsprechende Stelle in Heidelberg vermitteln zu können, wo ihnen geholfen wird. Denn: "Ich darf nur vermitteln und empfehlen, rechtsverbindlich beraten darf nur ein Jurist", sagt Kößler.

Wenn er irgendwie helfen kann, tut er dies auch. Denn als Kind wurde ihm selbst viel Gutes getan – das versucht er nun weiterzugeben. "Beistehen, Nächstenliebe, das ist mir wichtig", sagt er zu seiner Motivation, anderen zu helfen. In der Kirche als Diakon kümmert er sich um das Seelenheil, als VdK-Vorsitzender um die eher weltlichen Sorgen und Nöte der Menschen.

Bereits sein Vater war in seiner Heimatgemeinde im VdK-Vorstand. So hat er bereits als Jugendlicher den Sozialverband kennengelernt, Dinge für seinen Vater erledigt. 1994 ist Rudi Kößler mit seiner Familie – Frau und drei Kindern – nach Eberbach gezogen. Bereits 1994 oder 1995 – "so genau weiß ich das nicht mehr" – ist er dem Eberbacher Ortsverband beigetreten, wo er seit 2013 Vorsitzender ist.

Hintergrund Der VdK hilft bei sozialrechtlichen Angelegenheiten oder bei der Durchsetzung der Ansprüche von Sozialbehörden und Rehaträgern sowie vor Sozialgerichten. Er vertritt die Interessen, insbesondere der Menschen mit Behinderung, chronisch Kranken, Pflegebedürftigen und deren Angehörigen, Rentnern und Senioren, Unfallopfern, Arbeitslosen und armen Menschen. Mitglied kann [+] Lesen Sie mehr Der VdK hilft bei sozialrechtlichen Angelegenheiten oder bei der Durchsetzung der Ansprüche von Sozialbehörden und Rehaträgern sowie vor Sozialgerichten. Er vertritt die Interessen, insbesondere der Menschen mit Behinderung, chronisch Kranken, Pflegebedürftigen und deren Angehörigen, Rentnern und Senioren, Unfallopfern, Arbeitslosen und armen Menschen. Mitglied kann jeder werden. Der Ortsverband Eberbach wurde am 1. Oktober 1946 gegründet, bereits 1948 zählte er über 500 Mitglieder. Zurzeit sind es circa 330. Am 6. Juni 2021 soll voraussichtlich nur in kleinem Rahmen das 75-jährige Bestehen gefeiert werden. Vorsitzender des zehnköpfigen Vorstands ist seit 2013 Rudi Kößler.

[-] Weniger anzeigen

Viele Anfragen drehen sich etwa um Rentenbescheide. "Beim Wechsel vom Arbeitsleben in den Ruhestand treten oft Probleme auf, wenn die Unterlagen nicht vollständig sind, Arbeitsjahre nicht anerkannt werden", sagt Kößler. "Die Leute lassen die Unterlagen oft liegen, weil sie damit überfordert sind – dann brennt’s." Denn für einen Widersprich beim Rentenbescheid bleiben nur vier Wochen Zeit, sagt er. Dabei sollte man noch zehn bis 14 Tage einplanen, die zwischen Kontaktaufnahme und dem Gespräch mit der Fachstelle in Heidelberg ins Land gehen können.

Einen breiten Raum nimmt auch der Bereich Pflege ein. "46 Prozent aller Pflegebedürftigen werden zuhause von ihren Partnern oder Kindern gepflegt", sagt Kößler. Diese kommen während der Corona-Pandemie an ihre Grenzen, suchen zum Teil Hilfe. Eine Hilfskraft koste Geld, was sie sich mit einer kleinen Rente, bei der sie jeden Euro zweimal umdrehen müssten, nicht leisten können. So hilft der VdK auch darum, wenn Betroffene mit der Einschätzung des Grads der Schwerbehinderung oder der Pflegestufen nicht einverstanden sind. Gerade bei letzterem sei der Stolz der Pflegebedürftigen oft ein Problem. "Sie wollen gut dastehen, erzählen, was sie angeblich alles noch können – und mindern so unwissentlich die Pflegestufe", nennt Kößler ein weiteres Beispiel.

Doch nicht nur auf die Beratungen wirkt sich die Pandemie aus. Auch das Vereinsleben leidet darunter. "Früher haben wir vier bis fünf Seniorenfahrten im Jahr organisiert", blickt Kößler auf die Zeit vor Corona zurück. So musste die Fahrt zum Weingut am 21. Oktober ebenso abgesagt werden wie die geplante Weihnachtsfeier. Auch die Besuche der Mitglieder bei runden Geburtstagen fallen aus, können nur noch telefonisch erfolgen, um so wenigstens Kontakt zu halten. "In der Vereinsarbeit unterstützt mich Adalbert Remmler", betont Kößler. Denn er selbst ist durch seinen Beruf zeitlich eingeschränkt.

"Ein dreiviertel Jahr bin ich noch Diakon in Waldbrunn", blickt er in die nahe Zukunft. "Ich hätte mir nie denken lassen, dass ich 40 Jahre im Dienst der Kirche aktiv sein kann", wird der 65-Jährige, der selbst von Geburt an leicht körperlich behindert ist, einen Augenblick nachdenklich. Unter anderem klappt die Abrollfunktion am linken Fuß nicht. "Deswegen hatte ich selbst schon eine Auseinandersetzung mit der Krankenkasse, die ein Gerät zur Unterstützung nicht zahlen wollte", sagt er. Wenn sich die Leute Hilfe suchend an Rudi Kößler wenden, dann weiß er auch aus eigener Erfahrung, wie sie sich fühlen.

Info: Rudi Kößler ist zu erreichen unter der Telefonnummer 06271/5336 oder 0151/52518487 sowie per E-Mail rudi.koessler@t-online.de.