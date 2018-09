Von Ellen Wartner

Hirschhorn. Zwei Schläge und der Bierhahn sitzt, diesmal felsenfest: Hirschhorns Bürgermeister Oliver Berthold und Tilman Werner von der Dachsenfranz Biermanufaktur in Zuzenhausen ließen nach dieser offiziellen Eröffnung der Hirschhorner Kerwe am Samstagabend das begehrte Gerstenbräu in die ersten Gläser zischen. Zuerst mit viel Schaum, zu viel noch, wie das Hirschhorner Stadtoberhaupt feststellte. Die Kerwegäste, die erwartungsvoll das Geschehen beobachteten, mussten sich etwas gedulden, bis allmählich immer mehr Gelbes den Schaum in den Gläsern verdrängte. Denn das 30-Liter-Fass war Freibier.

Gern hatte Berthold - in Gedanken an die kleine Panne bei der Ersheimer Kerwe, als das Bier nach gelungener Arbeit doch noch in die Runde spritzte - vor diesem Anstich das Angebot eine zünftige Bierbrauerschürze anzulegen, angenommen. "Gut, dass Sie diesmal die Stuhlreihen etwas entfernt von der Bühne angeordnet haben", witzelte er in Richtung Festwirt "Ätsche", Andreas Körber. Der hatte diesmal keinen Grund sich zu beklagen und genoss mit Bürgermeister und Brauereivertreter Werner das erste schäumende Bier. "Noch gibt es Freibier", lockte er die zögernden Gäste zum Ort des Geschehens, wenn das Fass leer ist, müsste ihr das Bier bei mir wieder bezahlen. Nach der Eröffnung wurde noch das Tanzbein geschwungen; DJ Volker heizte mit fetziger Musik kräftig ein.

Gestern ging’s mit einem Frühschoppen-Konzert und der Vereinsolympiade weiter (Bericht folgt). Zum Ausklang am heutigen Montag wird um 12 Uhr Haxe mit Krautsalat serviert - Vorbestellung unter Telefon (0 62 72) 29 80 vorausgesetzt.