Eberbach. Eine fast 65 Meter hohe Douglasie im Eberbacher Stadtwald, einst der höchste Baum Deutschlands, ist zumindest noch der höchste Baum im Odenwald. Der schlanke Riese steht im Grazert oberhalb Eberbach-Nord und wurde jetzt mit einer neuen Informationstafel versehen.

Die Douglasie war in den 1990er Jahren durch ihre Höhe aufgefallen und wurde seitdem mehrfach vermessen. Elf Jahre lang galt sie offiziell als "höchster Baum Deutschlands", bis im Jahr 2008 im Freiburger Wald eine noch größere Douglasie gemessen wurde.

Bei der letzten Vermessung des Eberbacher Baums im Dezember 2018 stellten Spezialisten vom Vermessungsamt des Rhein-Neckar-Kreises die Baumhöhe mit 64,77 Metern fest. Die Freiburger Konkurrentin maß Medienberichten zufolge im Jahr 2017 66,58 Meter.

Auf der neuen Infotafel des Naturparks Neckartal-Odenwald wird die Eberbacher Douglasie nun als "höchster Baum des Odenwalds" ausgewiesen. Die Tafel wurde in Handarbeit in der Werkstatt des Naturparks im Thalheim’schen Haus in Eberbach gefertigt und durch die Stadtförsterei aufgestellt.