Eberbach. (mabi) Zum letzten Mal wird am heutigen Dienstag, 1. März, um 14.11 Uhr Prunk.TV ausgestrahlt.

Zum großen Finale heute, dem Tag an dem eigentlich um 14.11 Uhr der traditionelle Gaudiwurm durch die Straßen Eberbachs gezogen wäre, gibt es ein ganz besonderes Highlight: Die "Stadtschwalben" lassen es so richtig in den Wohnzimmern oder sonst wo krachen. An- und abmoderiert wird der letzte Beitrag von Lungo, Steffi und Ralph. Sie alle sind zu sehen auf YouTube/Prunk TV oder direkt via www.prunk.tv.

Und da der richtige Applaus fehlt: Nicht vergessen den Like-Button zu drücken. Natürlich ist auch das Teilen und Kommentieren (ausschließlich positiv) erlaubt.