Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Ob der Bürger Cuntz Koch auch schon Marzipan gegessen hat? Er ist der Erste aus der späteren Bäcker- und Konditoren-Dynastie, der 1420 im Stadtarchiv namentlich genannt ist. 70 Jahre später und gute 500 Kilometer entfernt begann mit päpstlichem Segen und dem Dresdener Butterbrief die Geschichte des Christstollens. Noch ohne Marzipan (das zu der Zeit durchaus bekannt war) und mit Auswirkungen bis heute.

Eine Praktikantin aus Sachsen brachte dieser Tage einen "echten Dresdener" mit ins Café "Reichspost" und Chef Gerhard Koch findet: "Da können wir durchaus mithalten". Dezent formuliert, das Original wird nämlich dick mit Butter eingestrichen, die Staubzucker-Schicht drüber saugt sich mit dem Fett voll. Kann man mögen, Gerhard Koch nimmt weniger Butter, mischt etwas Zimt und Zucker darunter und stäubt alles nur noch leicht ein.

Mehrfach wurde sein Stollen schon prämiert, dieses Jahr hat er gar nicht teilgenommen. Dafür hätte er die Proben im November einreichen müssen. Da ist aber der Teig noch nicht richtig ausgereift, sagt er: "Der Ofen muss warm laufen und der Konditor auch". Die ersten Stollen verkauft er deshalb geschnitten und zum kleineren Preis.

Je näher es auf Weihnachten zugeht, desto heißer läuft der Betrieb. Der Stollen gehört zum Fest, wird auch in größeren Mengen gekauft und gerne verschenkt. In Corona-Zeiten vielleicht sogar noch öfter als sonst.

Auch im Viktoria-Café sind Stollen seit Jahren ein Renner und als Firmengeschenke äußerst beliebt. Deutlich mehr als in anderen, in normalen Jahren boomt aber der Tortenversand, vor allem die online-Bestellungen. Was Chefin Birgit Strohauer-Valerius besonders berührt: Wenn ihr die Kunden bei der Bestellung etwas über sich und die Beschenkten erzählen.

Was es mit den Namen der Adressaten auf sich hat oder die Geschichte vom wegen Corona ausgefallenen 65. Geburtstag. Die Jubilarin beschloss: Wenn die Gäste nicht kommen können, kommt die Torte zu den Gästen. Jeder, der eigentlich eingeladen war, bekam eine: Getrennt genießen und sich in Gedanken nahe sein, so kann man das "social distancing", also die räumliche Distanz umgehen.

Mehr Christstollen als sonst gehen im Viktoria-Café auf die Reise. Im Bild Birgit Strohauer-Valerius und Konditormeister Florian Strohauer.

Cafés sind wie alle Gaststätten geschlossen, der Backwaren-Verkauf im Advent fängt bei den Konditoreien den Verlust etwas ab. Bei Jürgen Müller am Lindenplatz sind Weihnachtsplätzchen der Marke "selbst gekauft" eine feste Größe im Weihnachtsgeschäft. Omas, die wie früher verlässlich jedes Jahr zehn Sorten Kekse backen, sind selten geworden, die jungen Frauen, weiß Müller, backen ein bisschen mit den Kindern und holen den Rest vom Profi.

Bei Gerhard Koch sind 18 Sorten im Sortiment, verpackt in Tütchen zu gut 300 Gramm: Das sieht nett aus, findet er, und die Plätzchen bleiben ganz. Berufsbedingt probiert er sich durch alle Sorten, am liebsten aber mag er wie seine Kunden Zimtsterne und Anisplätzchen ("die Füßchen kriegt man daheim halt nur schwer hin"), die gelben aus Marzipan mit dem roten Punkt ("fürs Auge") und natürlich der Heidesand, der auf der Zunge zergeht.

Geschenke-Klassiker sind natürlich auch die hausgemachten Pralinen, so richtig läuft der Verkauf erfahrungsgemäß erst zwei Wochen vor dem Fest so richtig an, sagt Birgit Strohauer-Valerius. Frisch schmecken sie nun einmal am besten, zumal sie ohne Konservierungsstoffe gemacht werden.

Die Eberbacher Zuckerbäcker sind dankbar, dass das Ladengeschäft gut läuft, fehlende Kauflust als Folge der Corona-Beschränkungen, wie sie zuletzt sogar die Hersteller von Schoko-Nikoläusen beklagt hatten, merken sie wenig, Industrieware spielt bei ihnen keine nennenswerte Rolle. Gerhard Koch hat nur wenig bestellt, gerade genug, die geringe Nachfrage gibt ihm recht: "Ich hatte da wohl das richtige Händchen".

Das hat er offenkundig auch für Schoko-Weihnachtsmänner. "Seit 40 Jahren kaufe ich hier die Nikoläuse", sagt eine Kundin, manche Kinder von damals haben schon Enkel, der Nikolaus aus der "Reichspost" ist ein Muss, ein Fixpunkt wie das Fest selbst.

Jetzt heißen die Kläuse Weihnachtsmänner. Der Unterschied? "Gar keiner", nur dass jetzt mehr aus dunkler Schokolade dabei sind, klärt Gerhard Koch aus. Man muss nicht Kind sein, um sie zu lieben.