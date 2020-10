Von Raimund Klingbeil

Eberbach. Aus Anlass des 80. Jahrestages der Deportation der Juden aus Baden und der Saarpfalz nach Frankreich und dort ins Lager Gurs blicken wir in einer Artikelfolge auf die Schicksale dreier Eberbacher Juden. Der Jüngste unter ihnen ist Hermann Freudenberger, der in seiner einstmaligen Schule, dem Vorläufer des heutigen Hohenstaufen-Gymnasiums, gemobbt wurde, nur weil er Jude war. In der Hauptstraße erinnert ein Stolperstein an die Familie Freudenberger.

Hauptlehrer Adam Becker erzählte, wie er – es mag 1933 oder 1934 gewesen sein – eines Morgens beim Betreten des Klassenzimmers den Judenjungen Freudenberger, ganz allein in der vordersten Bank sitzend, weinend antraf. Links und rechts und hinter ihm – gähnende Leere.

Lehrer Becker: "Was ist da los?" Und schon kam das "spontane" Klassengebrüll: "Wir sitzen nicht neben einen Juden. Der stinkt!" Dem Lehrer kamen fast die Tränen ob solcher Gefühlsrohheit. Sein Versuch, an die Kameradschaftlichkeit und Menschlichkeit zu appellieren, brachte ihm einen scharfen Verweis von Seiten der NSDAP-Ortsgruppe ein. So berichtete später der katholische Kaplan Ernst Vögt.

Also gab Vater Alfred Freudenberger, Werkzeughändler und Vorsteher der Eberbacher Synagoge, seinen Sohn im November 1934 auf einen Transport der Deutsch-Jüdischen Kinderhilfe.

Ziel war die USA, Zukunft ungewiss. Hermanns jüngere Schwester Ruth folgte zwei Jahre später nach. Die Kinder sahen ihre Eltern nie wieder.

Der Vater starb im Februar 1940. Es war die letzte Beisetzung auf dem jüdischen Friedhof in Eberbach. Die Mutter wurde im Oktober 1940 nach Frankreich deportiert. Der Sohn schickte zwar Geld, doch konnte er sie nicht freikaufen, da er noch kein US-Bürger war. Hermann Freudenbergers Mutter wurde 1942 in Auschwitz ermordet. Herman, so die neue Schreibweise, ging zur US-Army, und er kam wieder im Jahre 1945 als amerikanischer Soldat in einem der ersten Panzer nach Eberbach. Auf dem Marktplatz verschenkte er stangenweise amerikanische Zigaretten.

In Eberbach Straßen gibt es immer noch Spuren der jüdischen Eisenhändler-Familie Freudenberger. Einen solchen Kanaldeckel hat Bürgermeister Horst Schlesinger zu seiner Zeit mit hohem Aufwand an die Nachfahren Freudenbergers in die USA expedieren lassen. Foto: Rainer Hofmeyer

Ob nicht unter denen, welche da die Hand zum Nehmen ausstreckten, ehemalige Mitschüler waren?

Auch von der Camel-Zigarette galt auf einmal: non olet (sie stinkt nicht), so wiederum Ernst Vögt, der auf die Mobbingszene in der Schule und einen Ausspruch des römischen Kaisers Vespasian anspielt, der sogar eine Steuer auf die Benutzung der Latrinen erhoben hatte.

Nach dem Krieg arbeitete Herman Freudenberger im Betrieb seiner Pflegefamilie und studierte an der Columbia University in New York, einer der alten Elite-Universitäten. Mit einem Thema aus der Wirtschaftsgeschichte wurde Herman Freudenberger promoviert und machte an mehreren Universitäten Karriere, bis er 1962 nach New Orleans (Lousiana) an die private Tulane-University berufen wurde. Dieser Universität hat er 30 Jahre lang treu gedient. Mit Stipendien hat Freudenberger auch in Europa geforscht und sogar 1999 einen Vortrag an seiner ehemaligen Schule gehalten, dem Hohenstaufen-Gymnasium.

Die Stadt Eberbach hat ihrem 2017 verstorbenen letzten jüdischen Bürger bisher weder Nachruf noch einen sonstigen Beitrag gewidmet. Jede(r) Interessierte kann sich aber bei "Alemannia Judaica" oder beim "Leo Baeck Institute" (New York) über die letzten Eberbacher Juden ausführlich informieren.