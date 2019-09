Die Dokumentation von Max Damm, hier beim Film-Festival in Stuttgart, wird nächste Woche beim Human Rights Film Festival in Berlin gezeigt. Foto: privat

Eberbach. (cum) "Hassjünger", die Dokumentation des in Eberbach aufgewachsenen Filmemachers Max Damm über zwei Aussteiger aus der Salafisten- und Neonazi-Szene findet inzwischen bundesweit Beachtung. Am Samstag, 21. September, wird der Film auf dem "Human Rights Film Festival" in Berlin gezeigt. Vorgestellt wird er dort von Mitregisseurin Julia Knopp, mit der Damm die Filmkombüse in Mannheim betreibt, sowie Thomas Schadt, Direktor der Ludwigsburger Filmakademie. "Relevant ist das Thema immer noch", sagt der Filmemacher.

"Hassjünger" zeichnet die Geschichten des Ex-Salafisten Dominic Schmitz und des ehemaligen Neonazis Felix Benneckenstein nach. Beide wurden als Jugendliche zu Extremisten in unterschiedlichen Gruppierungen. Der Film zeigt die Parallelen und Brüche im Leben beider und spürt der Frage nach, warum sich Menschen radikalisieren. Bislang lief "Hassjünger" nur auf Festivals. Premiere feierte der Film im Juni vorigen Jahres beim SWR-Doku-Festival in Stuttgart. Seither wurden in der Filmkombüse etliche weitere Filme produziert, darunter "Die Berührerin" über eine Sexualbegleiterin und "Der Rest ist Glückssache" übers Altern. Derzeit arbeiten Damm und Knopp an einer Dokumentation über ethische Fragen in der Intensivmedizin, für die in Berlin und Freiburg gedreht wird.

Vor dem Film-Festival in Berlin hat das ARD-Mittagsmagazin Damm interviewt. Beim SWR 4-Kurpfalzradio war der Filmemacher vor kurzem zu einem Studiogespräch. Das soll am heutigen Samstag gesendet werden. Die Ausstrahlung von "Hassjünger" im Fernsehen ist für Freitag, 22. November, um 0.45 Uhr im SWR geplant, eine Wiederholung am 1. Januar.