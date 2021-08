Nach eineinhalb Jahren Pause: Hans Kosma vor seinem Stand mit medizinischen Instrumenten der Firma Wild in der Brühlstraße. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Seinen letzten Stand hatte Hans Kosma im März 2020 in Schorndorf. Nach eineinhalb Jahren ist der Rentner aus Eislingen-Fils froh, "mal wieder ein bissel raus zu kommen – das war eine lange Zeit, wo man nirgendwo hinkam". Eigentlich hätte er seine medizinischen Instrumente der Firma Wild am Kuckucksmarkt verkauft, nun steht der Wagen seit Freitag in der Brühlstraße im Rahmen der von der Stadt Eberbach eingerichteten "Meile mit Kuckucksmarktflair".

"Das ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre, aber ich bin froh, überhaupt mal wieder raus zu dürfen. Die Stadt hat sich sehr bemüht, dafür bin ich dankbar. Viele Städte machen ja gar nichts." Freitag und Samstag lief sein Geschäft "ein bisschen – es ging schon, aber so voll war es nicht". Sonntags hatten nur die Stände mit Essen und Trinken geöffnet, gestern durfte Kosma mit seinem Wagen noch weiter Richtung Bahnhofstraße aufrücken; "da sehen mich dann auch mehr Leute". An seinem Stand gibt’s Instrumente für Kosmetik, Maniküre und Pediküre sowie für Tierpflege. Es gibt Kleinwerkzeug für Kosmetik, Handwerk und Industrie und vieles mehr.

Seit 2005 bereits ist Kosma für die Firma Wild tätig. Auf dem Kuckucksmarkt ist der Stand "seit bestimmt schon 20 Jahren" vertreten. Früher war Kosma auch dort dabei; dann war er gemeinsam mit seiner Frau in ganz Deutschland unterwegs, von Rostock bis Landshut. Kosma ist inzwischen Rentner. Deshalb haben ihn die Corona-bedingten Ausfälle nicht so hart wie andere getroffen. "Aber die Renten sind auch nicht so gewaltig. Ich brauche das Geld auch, sonst wäre ich ja nicht hier."

Mit dem Wiedereröffnen nach der langen Pause hatte er keine Probleme, "das lief wie vor eineinhalb Jahren auch", sagt er lachend.

Da er keine verderblichen Sachen oder etwa Kleider verkauft, die aus der Mode kommen, gab es auch mit dem Sortiment keine Probleme. "Stahl ist etwas teurer geworden", sagt er. Aber sein Chef hat die Preise noch nicht erhöht, "es ist alles noch vorrätig".

Sein Kollege, erzählt Kosma, ist kürzlich in Marktheidenfeld auf einem "abgespecktem Volksfest" dabei gewesen. "30 Händler mit Abstand, es lief gut."

Einige Stammkunden kennt Kosma noch von früher vom Kuckucksmarkt, manche sind extra gekommen, als sie die Ankündigungsartikel in den Zeitungen gelesen haben.

Noch bis Samstag, 4. September, wird Kosma, wie auch die anderen Standbetreiber in der Innenstadt, seine Waren verkaufen. Und abends zieht er sich in sein Wohnmobil zurück, welches auf dem extra für die Händler eingerichtetem Platz auf dem Kuckucksmarktgelände in der Au parkt. Und natürlich hofft er auf besseres Wetter und auf viele Kunden.