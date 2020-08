Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Nein, sie sei garantiert nicht gut gelaunt, behauptet Martina Greif-Trussina. Dabei ist ihr herzhaftes Lachen auch hinter der Schutzmaske sichtbar: Der Stoff vor ihrem Mund bläht sich wie ein Segel. Dass dieser energischen Frau mit dem blonden Pferdeschwanz das Lachen vergeht, nur weil der Tag sie auf dem falschen Fuß erwischt hat? Kaum zu glauben. Auch wenn ihr Auto – vielleicht mit Totalschaden? – liegen geblieben ist, sich die bestellten Schulbücher im Laden stapeln, ihr wichtigster Mitarbeiter gerade urlaubt und die Kasse ausgetauscht werden muss. Und mehrere Telefone klingeln. Ziemlich viel auf einmal, aber im weitesten Sinne wohl doch eher Alltagsstress. Anders als Corona. Die Pandemie liegt für Greif-Trussina wie ein undurchdringlicher Schatten über diesem Sommer. "Das alles ist so schlecht zu greifen", beschreibt sie ihr Gefühl, "und es ist auch kein Ende abzusehen!". Manchmal, sagt die Mittsechzigerin, wache sie nachts auf: "Die Gefahr einer Ansteckung, das macht mir Ängste".

Voriges Jahr hat sich Martina Greif-Trussina in Rostock noch den Deutschen Buchhandlungspreis abgeholt für ihren "hervorragenden" Laden. Ein halbes Jahr später: der Lockdown. Zum Glück war das Geld vom Staat sofort da, so die Geschäftsfrau. "Das war schon extrem!" Aber, und das hat sie verblüfft, "es wurde online viel bestellt. Ich habe viele treue Stammkunden, über Whatsapp habe ich in dieser Zeit sogar neue Kunden gewonnen!" Das dicke Ende kam für die Buchhändlerin erst, als die Geschäfte wieder öffnen durften. "Da habe ich einen richtigen Einbruch erlebt". Denn "die Leute hatten keine Lust auf Shoppen mit Maske". Inzwischen ist sie mit ihrem Laden über den Berg, eine existenzielle Bedrohung habe sich für sie und ihre Mitarbeiter nicht ergeben, schildert sie die Situation.

Dass sie in ihrer Buchhandlung für Wochen den Schlüssel rumdrehen musste, war für Greif-Trussina in doppelter Hinsicht ein nie dagewesenes Ereignis. "Ich habe in 30 Jahren keinen Urlaub gemacht!" antwortet sie auf die Frage, ob sie ihre Urlaubspläne in diesem Sommer hat umschmeißen müssen. Schmerzlich vermisst hat sie als Mutter zweier Töchter, eines Sohns, eines Pflegesohns und Großmutter eines Enkels aber die gekappten persönlichen Kontakte zur Familie. "Die jüngste Tochter in Dresden habe ich seit Weihnachten jetzt zum ersten Mal wiedergesehen", erzählt Greif-Trussina. Und die Fahrten zum Enkel nach Frankfurt musste sie sich komplett verkneifen: "zu riskant!" Normalerweise sieht sie den Kleinen jeden Mittwoch und verbringt mit ihm den Tag in einem Park oder so.

Dresden, Frankfurt, Rosenheim: Der Umgang miteinander ist derzeit nur über Whatsapp-Videoschalte möglich. Was für sie die persönlichen Begegnungen natürlich nicht aufwiegt. Auch bei Alltagsbegegnungen am Ort hält Greif-Trussina wie selbstverständlich Distanz. "Man grüßt sich mit einem Winken", wedelt sie zur Erklärung temperamentvoll, aber sehr körpernah mit beiden Händen. Diszipliniert befolgt sie auch das dritte Schutzgebot unter Corona (Abstand, Händewaschen, Alltagsmaske) und trägt Maske, wo immer es sein muss. "Nur beim Radfahren setz ich sie ab", lacht Greif-Trussina. Bei Hitze manchmal auch im Laden, hinter ihrer Plexiglasscheibe.

Ob Corona ihr Verhältnis zu anderen Menschen verändert hat? In gewisser Weise schon. Vor allem für Coronaleugner hat Greif-Trussina absolut kein Verständnis. Die Erkenntnisse von Wissenschaft und Medizin zum Infektionsgeschehen stehen für sie persönlich außer Zweifel. Zwar kennt sie niemanden, der sich mit dem Virus infiziert hat, "aber das, was ich darüber im Fernsehen sehe, aus den Intensivstationen": Das, findet sie, sollten sich diese Menschen ansehen. Überrascht habe sie auch, wer alles unter dem Eindruck der Pandemie zum Verschwörungstheoretiker und Corona-Leugner geworden ist und "sich jetzt jeglicher Diskussion verschließt", gibt die Buchhändlerin zu. Sie erklärt sich das mit "der Unbegreiflichkeit dieses Geschehens und der Suche nach Halt".

Eher komisch findet sie dagegen die von ihr beobachteten Verhaltensunterschiede zwischen männlichen und weiblichen Kunden, wenn’s um die Befolgung einfacher Regeln wie Maske tragen und Hände desinfizieren geht: "Frauen machen das einfach, wenn sie in den Laden kommen". Bei Männern gehe das meist nicht ohne Kommentar wie "Wenn’s was bringt!" ab, oder einem unwirschen "Warum soll ich das denn machen?"

Fast ganz aus ihrem Privatleben verbannt hat Greif-Trussina in diesem Sommer das Essen auswärts. "Das lass ich jetzt lieber bleiben, das ist mir nicht geheuer!" Auch den Kirchgang, der ihr nicht zuletzt des Singens wegen wichtig ist, verkneift sie sich meist. Allerdings empfindet sie solche Einschränkungen weniger als Zwang, denn "als Notwendigkeit, um mich zu schützen". Wenn Menschen infolge der Krise jetzt wieder mehr auf sich selbst zurückgeworfen werden, wenn dieses Immer mehr, immer schneller, immer weiter unterbrochen wird, würde die Eberbacherin das sogar als willkommenen Wendepunkt sehen. Vier-, fünfmal fliegen Jahr, übers Wochenende shoppen in New York: Von ihr aus muss es solche Exzesse nicht mehr geben. Das hat sie dieser Sommer gelehrt.

Und er ließ sie darüber nachdenken, wie man Menschen in dieser deprimierenden Situation eine Freude machen und gleichzeitig in ihrer Existenz bedrohten Künstlern helfen kann. Mit örtlichen Akteuren veranstaltete die Buchhändlerin zwei sogenannte "Fensterkonzerte" und stellte vor der Ladentüre Spendenboxen auf. 450 Euro kamen dabei zusammen, strahlt Greif-Trussina, "es war so eine tolle Stimmung!". Den Betrag rundete sie auf 650 Euro auf: zur Unterstützung der wegen Corona abgesagten Schlossfestspiele Zwingenberg.