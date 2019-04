Eberbach. (pol/mare) Plötzlich knallte es: Ein herausgehobener Gullideckel hat beinahe verheerende Folgen gehabt, wie die Polizei mitteilt.

Am Freitag kurz nach 23.30 Uhr fuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Jeep auf der Friedrich-Ebert-Straße und vernahm an der Kreuzung zur Gartenstraße einen lauten Knall und eine heftige Erschütterung am Lenkrad.

Er hielt an und bemerkte, dass ein Gullideckel entfernt worden war und er durch den offenen Kanalschacht gefahren war. Der Gullideckel lag etwa vier Meter entfernt vom Schacht. Ob Schaden an dem Jeep entstanden ist, ist nicht bekannt.

Das Polizeirevier Eberbach ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer Hinweise geben kann, tut dies unter Telefon 06271/92100.