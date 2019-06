Eberbach. (by) Zwischen der Alten Dielbacher Straße und dem Holderbach soll eine Wohnanlage mit insgesamt 20 Wohneinheiten gebaut werden. Der Bau- und Umweltausschuss hat dem entsprechenden Bauantrag zugestimmt. Zuvor müssen jedoch die bestehenden Gebäude abgebrochen werden.

Auf der Fläche eines vormals landwirtschaftlich genutzten Anwesens sollen zwei Mehrfamilienhäuser errichtet werden. Auf die Häuser sollen Flachdächer als extensiv bepflanzte Gründächer. Haus 1 sieht im Erdgeschoss Nebenräume sowie elf überdachte Kfz-Stellplätze und Fahrrad-Stellplätze vor, in Ober- und Dachgeschoss sind fünf Wohneinheiten geplant. Haus 2 - bestehend aus Haus 2_1 und 2_2 - ist mit zwei Hauszugängen und insgesamt 15 Wohneinheiten geplant.

Hinzu kommen weitere fünf überdachte Stellplätze und eine Garage. Insgesamt sind 30 Stellplätze vorgesehen. Hinzu kommt ein Spielplatz, der ab einer gewissen Größe vorgeschrieben ist. Die Erschließung der Wohnanlage erfolgt über den vorhandenen Stichweg von der Alten Dielbacher Straße (Holdergrund 3/4) her.

"30 Stellplätze, das ist bei 20 Wohneinheiten schon einmal positiv zu bewerten", so Bürgermeister Peter Reichert, der in dem Vorhaben die Schließung einer "etwas größeren Baulücke" sieht. "Das ist ein riesiges Vorhaben, wollen wir das?", äußerte Dietmar Polzin (Freie Wähler) Bedenken hinsichtlich der Dimension. "Es schafft Wohnraum für viele Menschen, das ist eine gute Entwicklung", so Reichert. "Das Grundstück liegt tiefer, daher wirkt es nicht so wuchtig", merkte Markus Scheurich (SPD) an.