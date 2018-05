Von Ronald J. Autenrieth

Eberbach. Am Freitag waren gute alte Bekannte im Kulturlabor angesagt: Seit 1994 waren die Matching Ties mit irischem und schottischem Folk schon mehrmals Gast in Eberbach. Als "Grass Root Ties" hatten sie nun zwei neue Musiker und amerikanischen Bluegrass-Sound im Gepäck. Dafür fehlten dann die ansonsten obligatorischen Krawatten.

Gitarrist und Leadsänger Paul Stowe und Trevor Morriss mit seiner irischen Bouzouki spielten sich im ersten Teil die musikalischen Bälle zu, Peter Corbett konterte schlagfertig mit der Geige, die er in bester Fiddle-Manier in schnellen Melodiefiguren und fast ohne Vibrato spielte. So entstand eine vielfältige und einzigartige Mischung aus irischem, englischem und schottischem Folk auf einer Vielzahl von traditionellen Instrumenten, die auch hin und wieder gewechselt wurden, sogar untereinander! Da alle drei auch begnadete Sänger und Entertainer sind, konnte man Folk-Musik auf höchstem Niveau genießen. Träume irischer Auswanderer, Balladen von enttäuschter Liebe, aber auch blühender Nonsens und lustige Sprachspiele, etwa beim "Raggle Taggle Gipsy" machten Stimmung und Laune.

Als dann noch der Berliner Georg Bähr mit seiner fünfsaitigen Bärenkopf-Geige dazu kam, gab es auch melodisch kein Halten mehr. Fernweh und das Flair der alten irischen Weisen verfehlten ihre Wirkung nicht, ob es sich um Reels, Jigs oder Hornpipes handelte. Ob sich Mary einen hübschen Mann in ihr Dorf wünscht und dann an einen durchziehenden Soldaten gerät, ob ein Auswanderer in Chicago von der Hügellandschaft Donegals träumt - die Texte und die Musik hatten was. Wenn dann noch Können und Temperament dazukommen, stimmen die Zutaten für einen herrlichen Folk-Abend.

Mit dem Bayreuther Bassisten Thomas Kärner waren dann die "Grass Root Ties" komplett und der Fokus wechselte über den Atlantik. Die Hitze unter der Bühnenbeleuchtung führte zu einer Lockerung der Kleiderordnung und die Ties spielten krawattenlos.

Bluegrass, Hillbilly, Blues - ja sogar eine Prise Pop: Der Sound konnte seine Verwandtschaft zu den europäischen Wurzeln, besonders dem Irish Folk, nicht leugnen.

"Summertime" erklang mit einem betörenden Bouzouki-Solo, doch gleich brachten schnelle Stücke wieder Country-Stimmung in die Bude, dass einem Hören und Sehen verging ob der Geschwindigkeit und Passgenauigkeit der melodischen Linien. Das Bassgrounding hatte jedoch auch etwas beinahe Meditatives, kommt Folk doch in der Regel mit recht berechenbaren harmonischen Wendungen aus, die irgendwann isotonisch werden, will heißen dem Publikum in Fleisch und Blut übergehen.

"The Cuckoo’s Nest" und eine hinreißende Gospel-Bluegrass-Nummer brachten das musikalische Fass endgültig zum Überlaufen. Vierstimmiger Satzgesang in Louis Armstrongs Leib-und-Magen-Song "St. James Infirmary", Ray Dorsets munteres "In the Summertime", am Ende Ragtime mit zwei Geigen, die "Lilly of the West" - all dies konnte nur eines bedeuten: Tosender Applaus und Zugabe-Rufe. Nach einem Bettlersong war dann allerdings Schicht im Schacht, das Programm hatte Überlänge und keiner hatte es bemerkt.