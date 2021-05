Der Kuckucksmarkt in Eberbach. Foto: Weindl

Eberbach. (cum) Bekommt Eberbach zum Kuckucksmarkt Ende August einen verkaufsoffenen Sonntag? Am Montag machte der Eberbacher Gemeinderat dafür zumindest den Weg frei. Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen – es sind in Baden-Württemberg nur drei verkaufsoffene Sonntage im Jahr erlaubt – musste dafür eine Satzungsänderung beschlossen werden.

Diese sieht für dieses Jahr, nachdem die verkaufsoffenen Sonntag zum Ostermarkt und zum Frühlingsfest Corona zum Opfer fielen, verkaufsoffene Sonntage zum Kuckucksmarkt am 29. August und zum Apfeltag am 17. Oktober vor. Nächstes Jahr soll es dann wieder wie bisher laufen. Die Kirchen, die bei verkaufsoffenen Sonntagen gefragt werden müssen, hatten dagegen keine Einwände vorgebracht. Der Gemeinderatsbeschluss darüber fiel einstimmig aus.

Ob es mit dem verkaufsoffenen Sonntag und vor allem dem Kuckucksmarkt tatsächlich klappt, steht allerdings noch in den Sternen. "Ob wir den Kuckucksmarkt wie gewohnt durchführen können, wissen wir heute nicht", sagte Bürgermeister Peter Reichert. Das Oktoberfest in München sei zum Beispiel bereits abgesagt worden. "Wir halten uns auf jeden Fall eine Türe dadurch offen", so der Rathauschef.

Peter Stumpf (AGL) kritisierte die starren Regeln zu den Verkaufsöffnungen in Baden-Württemberg: Er hätte dem Handel "wegen der Härten der Pandemie" bis Jahresende gerne drei verkaufsoffene Sonntag gegönnt, nachdem zwei bereits ungenutzt verstrichen sind. Das war laut Verwaltung aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen aber nicht möglich.