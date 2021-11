Von Marcus Deschner

Eberbach. Normalerweise ist die Innenstadt beim von der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) veranstalteten "Feuer & Flamme" Anfang November regelmäßig brechend voll. Doch die Veranstaltung musste aus bekannten (Corona-) gründen letztes und dieses Jahr ausfallen. Die EWG versuchte es daher heuer mit einem XL-Freitag, an dem bis 20 Uhr verkaufsoffenen war. Immerhin 14 Geschäfte nahmen daran teil. Mit recht durchwachsenem Erfolg, wie eine Befragung bei einigen von ihnen ergab. Und auch die recht wenigen Passanten, die zu später Stunde noch in der Innenstadt unterwegs waren, vermissten nicht nur Jeremy’s Feuershow, sondern auch Bratwurst- und Getränkestände.

Positiv vermerkt wurde allgemein, dass die Werbegemeinschaft immerhin den Versuch unternahm, etwas zu bieten und damit Leute in die Innenstadt zu locken. "Um halb sechs kam der letzte Kunde zu uns in den Laden", sagt Alexandra Walter von Brillen-Papritz. Sie und ihre Kollegin Angelina Loster sind gegen halb acht die einzigen im Geschäft in der zu diesem Zeitpunkt weitgehend leer gefegten Bahnhofstraße.

Angelina Loster und Alexandra Walter von Brillen-Papritz . Foto: Marcus Deschner

"Tagsüber hatte ich ein gutes Geschäft, abends kamen Kunden nur ganz verhalten", gibt Vera Wolf von Cult-Markenschuhe auf der gegenüberliegenden Straßenseite Auskunft. Ihr Aufwand durch die längere Öffnungszeit halte sich in Grenzen, da sie ohne Angestellte auskomme und nebenbei noch andere Arbeiten im Laden erledigen könne.

Regina Bier, die mit einer Bekannten auf der Bahnhofstraße unterwegs ist, sieht’s entspannt. Die Eberbacherin gab vor einigen Wochen ihr Lederwarenfachgeschäft in der Bahnhofstraße auf und will die Aktion unterstützen. Zwar sieht sie auch, dass recht wenig los ist. "Der Versuch war’s aber auf alle Fälle wert".

Auch bei Renate Konradi von "Max Jeans& Sportswear" in der Bahnhofstraße ist zu diesem Zeitpunkt wenig los. "Ich bin nicht enttäuscht, da ich auch nichts erwartet hatte", meint sie. Immerhin seien einige Bekannte auf ein Gläschen Sekt vorbeigekommen. Sie bedauert, dass auf Eberbachs Haupteinkaufsmeile allgemein wenig los war.

Vera Wolf von „Cult“-Markenschuhe . Foto: Marcus Deschner

"Wir waren zufrieden", sagt hingegen Sigrid Müller-Seisler vom Modehaus Müller in der Bahnhofstraße. Sie spricht von einem guten Besuch: "Die Kunden waren kauffreudig". Ziemlich abrupt abgebrochen seien die Kundenbesuche aber so um etwa viertel nach sieben. Für die Aktion habe sie "viele positive Rückmeldungen" erhalten, so Müller-Seisler. Auch Barbara Krawczyk und Tochter Mona Menges von "Barbara’s Beauty Boutique", sehen’s differenziert: "Klar ist das nicht mit ‚Feuer & Flamme‘ zu vergleichen", erklärt Krawczyk. Es seien dennoch einige, darunter freilich meist Bekannte, gekommen. Und die hätten dann nicht nur etwas getrunken, sondern auch gekauft. Vor dem Geschäft in der Hauptstraße hatten sie zwei Stehtische platziert, aber bereits vor dem Ende des XL-Freitags wegen der niedrigen Temperaturen wieder weggeräumt.

"Ich hab’ vom verlängerten Freitag nix gemerkt", äußert sich Wasiliki Tsomba vom "Querbeet" in der Bahnhofstraße. Aber der November sei in der Gastronomie immer ein schwerer Monat, "durch Corona und die neuen Beschränkungen wird’s noch schlimmer", fürchtet sie. Nicht mal zum Fußball-Gucken kommen die Leute, deutet sie bei dem an diesem Abend gerade laufenden Bundesliga-Spiel auf etliche freie Sitzplätze vor den Monitoren in ihrem Lokal.

Renate Konradi von „Max Jeans und Sportwear“ . Foto: Marcus Deschner

"Bei Feuer & Flamme war immer viel los", erinnert sich Tekin Cugali vom in der Nähe gelegenen "Bierbrunnen". Da habe er Stehtische draußen gehabt, Steaks, Würste und sogar Glühwein verkauft. Das sei dieses Jahr alles flachgefallen, und er habe geschäftlich von dem verlängerten Einkaufs-Freitag nichts gespürt.