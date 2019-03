Wenn am Faschingsdienstag viele Besucher in der Stadt sind, können sie die Toiletten in der Stadthalle (links hinter dem Dixi-Abort) benutzen. Foto: Felix Hüll

Eberbacher Klo-Situation an Fastnacht

Eberbach. (fhs) Wer ausgelassen feiert, nähert sich einem Zustand, in dem viele Dinge wichtig sind, am wenigsten aber umsichtige Planung. So kann es beim großen Eberbacher Fastnachtsumzug vorkommen, dass jemand zur Toilette muss und sich dorthin wendet, wo man da schon immer hingegangen ist. Aber dieses Jahr ist just unter dem Leopoldsplatz die Sanierung der Tiefgarage im Gange und sind die Toiletten deswegen nicht zugänglich - zugegebenermaßen fällt es schwer, in Ruhe die Alternativen zu durchdenken, wenn die Blase oder anders gar zunehmend zu drücken beginnt.

Anstelle der für die Öffentlichkeit gesperrten Toilettenanlage können Narren am Dienstag die entsprechende Örtchen im Stadthallenuntergeschoss aufsuchen.

An sich sind werktags auch die öffentlichen Toiletten im Erdgeschoss des Rathauses während dessen Öffnungszeiten zugänglich. Am (Diens-)Tag des Faschingstreibens 5. März, wird das Rathaus nachmittags aber geschlossen sein. An diesem Tage sind ähnlich wie etwa beim Frühlingsfest oder beim Apfeltag mehr Besucher als gewöhnlich in der Innenstadt.

Ihnen stehen an "stillen Örtchen" neben der Stadthalle auch die städtischen Toilettenanlagen im Bahnhof und in der Dr.-Weiß-Schule zur Verfügung. Und auf dem Neuen Markt steht eigens für den Umzugstag der mobile Toilettenwagen für Veranstaltungstage bereit. Für gewöhnlich werden die städtischen Aborte zweimal täglich gereinigt, berichtet Steffen Koch von der Stadtverwaltung auf Nachfrage.

Für kommenden Dienstag ist eine weitere, dritte Reinigung bestellt. Ein Service auf (zusätzlichen) Abruf ist nicht vorgesehen, da der finanzielle Aufwand dafür "relativ hoch" ist, so Koch. "Mit drei Reinigungsgängen meinen wir hier sowohl wirtschaftlich als auch vom Betrieb her ausreichend aufgestellt zu sein."

In Eberbach gab es auch schon einmal das Projekt "Nette Toilette" (bei dem Geschäftsleute oder Gastronomiebetreiber durch einen Aufkleber am Eingang signalisieren, dass man hier bei Bedarf "gehen" kann. Die entsprechende Internetseite (www.die-nette-toilette.de) verzeichnet für Eberbach jedoch keinen Eintrag. Laut Steffen Koch sei die Bereitschaft privater Partner, sich an dieser Aktion zu beteiligen, sehr zurück gegangen.

Die Stadtverwaltung hat in neuerer Zeit auch gar kein Rundschreiben mit einer entsprechenden Anfrage an mögliche Mitwirkende in der Stadt aufgesetzt. Koch: "Wir gehen davon aus, dass hier die Bereitschaft sehr gering sein würde entsprechend mitzuwirken."

Der Zustand der öffentlichen Toilettenanlagen ist im Rathaus bekannt. Koch: "Wir werden uns in den nächsten Jahren um eine entsprechende Sanierung kümmern. Inwieweit hiervon alle Toilettenanlagen betroffen sein werden, ist noch nicht abschließend diskutiert." Im Laufe dieses Jahres sollen Pläne konkretisiert werden, am Bahnhof eine neue Toilettenanlage mit elektrischem Türöffner aufzustellen. Die auch in den Toiletten immer wieder auftretenden Vandalismusschäden werden laut Koch zur Anzeige gebracht. Die Stadt lasse die Schäden umgehend beheben, ein Schließdienst sei zudem beauftragt.