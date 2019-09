Eberbach/Thonon. (H.K.) Der Erfolg gab ihnen recht: es war gut, dass die Freunde Thonons die alte Tradition zur gemeinsamen Standbetreuung mit den Amis d’Eberbach bei der Foire de Crête in Thonon wieder haben aufleben lassen und den Menschen in Thonon ausgesuchte deutsche Spezialitäten kredenzten.

Hier zeigte es sich wieder einmal, dass nicht nur Liebe durch den Magen geht, sondern auch eine Städte-Freundschaft. Den ganzen Tag über herrschte Hochbetrieb im Zelt der beiden Freundesgruppen; sowohl vor der gut bestückten Kuchentheke als auch am Stand mit Deftigem bildeten sich lange Schlangen. Die Freude am gemeinsamen Arbeiten sah man den beiden Gruppen an, und ein Akkordeonspieler sorgte ständig für gute Stimmung.

Beim Besuch der Freunde Thonons in der Partnerstadt ging’s jedoch nicht nur ums Kulinarische. Auch die seit 1961 bestehende Freundschaft der beiden Städte wurde beim Empfang im Rathaus aufs Neue bestätigt und gewürdigt. Lobende Worte fand Bürgermeisterstellvertreter Francois Pradelle (Bürgermeister Jean Denais war leider verhindert).

Monsieur le Maire Pradelle pries die regelmäßigen gegenseitigen Besuche der beiden Freundeskreise les amis d’Eberbach mit den Freunden Thonons aus Eberbach. Auch privat sind so bereits seit vielen Jahren Freundschaften entstanden.

Auf die Freunde aus Eberbach wartete am Tag nach dem Arbeitseinsatz noch ein Sahnehäubchen: Les amis d’Eberbach luden sie zu einem Ausflug zum Lac de Vallon in Bellevaux im Tal von Brevon ein. Der auf 1 075 Metern über NN gelegene See ist eine geologische Besonderheit; er ist erst in den 1940er Jahren durch einen Erdrutsch entstanden. Heutzutage ist er ein beliebtes Ausflugsziel für die Bevölkerung, Angler freuen sich über den Fischreichtum, während die Spaziergänger gern in der am Seeufer stehenden Chapelle St. Bruno besinnliche Einkehr halten.

Als nächstes steht der Besuch der Thononer Freunde im Januar zum Jahrestag der Unterzeichnung des Elysée-Vertrags in Eberbach an.