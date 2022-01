Lehrjahre verbrachte sie in Paris: Anna Bornemann, Stadt in Südfrankreich. Foto: privat

Von Sigrun Paas-Zeidler

Eberbach. Das Gemälde wurde 2016 in Frankfurt auf einer Auktion versteigert. Dafür, dass es repräsentative Maße hat, in seinen hellen Rosé- und Blau-Tönen von ansprechender Farbigkeit ist und außerdem ein interessantes exotisches Motiv zeigt – einen Palmengarten zwischen Stadtmauer und südlichen Häusern, überragt von einem Kirchturm –, und überdies aus der gesuchten Zeit der klassischen Moderne stammt, ist es wohl günstig an seinen Käufer gekommen: Der Schätzpreis im Auktionskatalog war moderat. Das lag sicher daran, dass das Gemälde von einer Frau stammt. Und es zeigt, dass man sich durchaus noch immer eine bewunderungswürdige Sammlung an Kunstwerken zulegen kann, wenn man Werke von Frauen im Auge behält: Sie erreichen nicht annähernd die Bilderpreise ihrer männlichen Kollegen.

Anna Bornemann, die Malerin des Bildes, kam 1874 in Hamburg zur Welt. Ihre Mutter stammte aus Hessen. Um 1890 dürfte die künstlerisch talentierte 16-jährige Tochter wohl die Gewerbeschule in Hamburg besucht haben. Hier wurden Mädchen in den Techniken des Textil-Handwerks unterrichtet, vor allem im Weben von Wandbehängen und Teppichen. Um Motive entwerfen zu können, musste man auch zeichnen können. Skizzenbücher aus der Zeit von 1902 bis 1904 zeigen Entwürfe der angehenden Künstlerin Anna Bornemann zur aktuellen Mode der "Reformkleider". Und: vom Alstertal, der Kieler Förde und vom Alten Land haben sich Aquarelle und Zeichnungen von ihr erhalten.

Ab 1902 durfte sie die Kunstschule in Weimar besuchen und war Schülerin von Hans Olde (1855-1917). Der geborene Schleswig-Holsteiner hatte die Münchener wie auch die Berliner Sezession mitbegründet, war mit Lovis Corinth und Henry van de Velde befreundet und setzte sich für die Zulassung von Frauen zum Studium ein, während er von 1902 bis 1910 die Weimarer Kunstschule leitete. Leider gelang es ihm nicht, den dort ausgebildeten Frauen zu einem staatlich anerkannten Schulabschluss zu verhelfen, aber er sorgte für ihre Weiterbildung.

Da er selbst den Impressionismus als modernen Malstil bevorzugte, schickte er seine begabte Schülerin nach Paris. Dort lernte Anna Bornemann dann 1904, inzwischen immerhin 30 Jahre alt, in den Ateliers von Emile Blanche und Lucien Simon nach dem deutschen den originalen französischen Impressionismus und die danach folgenden Kunstströmungen kennen. Ausstellungen mit Bildern Manets oder Cézannes gab es genug zu sehen und auch die der Pointillisten, mit deren Pünktchenstil Annas Weimarer Lehrer Olde bereits experimentiert hatte. Unser Bild fasst die in Paris gesammelten Eindrücke auf sehr gelungene Weise zusammen.

1911 zog Anna Bornemann nach Darmstadt, der Ruf der vollkommen im Stil des "Art Nouveau" gestalteten Mathildenhöhe überstrahlte die anderen, älteren Kunstzentren. Sie reiste viel, war mehrmals in Paris und im französischen Süden. Der lockeren Malweise mit hellen Farben, wie sie die großen deutschen Impressionisten liebten, allen voran Slevogt und Liebermann, blieb sie treu. Ihre Bilder sind von einer soliden Qualität, die sich neben den Gemälden der "berühmten, großen" Maler behaupten. Landschaften, Porträts, Pflanzen, Tiere waren ihre Motive, von denen viele nur aus Skizzenbüchern überliefert sind. Denn als Darmstadt 1944 bombardiert wurde, trafen die Bomben auch ihr Atelier und zerstörten ihre dort verbliebenen Bilder. Insofern sind Gemälde von ihrer Hand seltene Kostbarkeiten.

Info: Kunsthistorikerin Dr. Sigrun Paas-Zeidler stellt in dieser Serie ausgewählte Werke der Museums-Sonderausstellung "Künstlerinnen des 19. und 20. Jahrhunderts unterwegs im Odenwald" vor. Das Museum ist momentan geschlossen.