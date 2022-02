Eberbach. (RNZ) Am Wochenende um den 12. Februar haben sich zehn Jugendliche mit zwei Begleitern auf den Weg nach Haltern am See (Nordrhein-Westfalen) gemacht, um bei einer Goldschmiedin und ihrem Mann ein Schmuckstück zu schmieden. Dabei sind zwölf wunderbare Kostbarkeiten entstanden.

Zuvor musste jedoch am Freitagnachmittag die fünfstündige Anfahrt hinter sich gebracht werden. Von Neckargerach aus ging es mit dem Pfarrbus und einem Privatauto Richtung Westfalen. Anna Lubnau und Christian Winkler begleiteten die fünf Firmandinnen und fünf Firmanden. In der Jugendherberge am Ort war eine gute Unterkunft gefunden. Nach dem ersten Abendessen ging es mit einem Spieleabend los. Das "Bibel-Activity" prüfte das Wissen der jungen Menschen ab und führte sie vor die Herausforderung die Begriffe zu erklären, pantomimisch vorzuführen oder zu zeichnen.

Am Samstagvormittag stand das Thema "Gottesbegriffe" auf dem Programm. Die Jugendlichen setzten sich mit ihrem eigenen Gottesbild auseinander. Dies war die Vorbereitung auf das, was am Nachmittag folgen sollte.

Nach dem stärkenden Mittagessen durfte die Gruppe in der Werkstatt der Goldschmiedin Katja Osterhoff Einzug halten. Zunächst galt es, aus Kupfer ein Herz auszusägen und dieses mit einer Feile sauber weiterzuverarbeiten. Im Anschluss wurde den Teilnehmenden die Oberflächenbehandlung näher gebracht. Hierzu wurde geschliffen, gehämmert, aufgeraut und poliert. Nachdem nun dieses Probestück erfolgreich gestaltet wurde, ging es an die eigentlichen Schmuckstücke. Die Jugendlichen hatten nun die Aufgabe entweder anhand eines Musters oder durch eigene Ideen ihr Schmuckstück real werden zu lassen. Dabei entstanden einzigartige Entwürfe.

Nachdem die Material- und Designfragen geklärt waren, ging es wieder an den "Feilnagel", um mit der Bogensäge die Konturen aus dem Silberblech herauszuarbeiten. Mit der Feile wurden die Kanten geglättet und anschließend mit dem Schmirgelpapier alles noch einmal schön verschliffen. Im Anschluss daran konnte mit der Finne eines Hammers die Oberfläche bearbeitet werden. Es standen ebenso ein Ballenhammer oder verschiedene Holzanken mit Punzen zur Verfügung, um dem Kleinod mehr Plastizität zu geben. Mit Onyx, Amethyst oder Türkis ließ sich das Anhängsel weiter aufwerten. Doch bevor diese in ihre Fassung eingesetzt werden konnten, wurde das Silber beim Polieren ordentlich zum Glänzen gebracht.

Nach einem solch intensiven Nachmittag war für den Abend zur Ruhe kommen angesagt. Nach dem Abendessen feierte die kleine Gemeinschaft einen Gottesdienst. Am Sonntag musste schon wieder aufgebrochen werden, denn eine relativ weite Heimfahrt stand an. Für eine Verschnaufpause sorgte die Unterbrechung in Köln. Die jungen Männer und Frauen verbrachten ihre Mittagspause in dieser großen Stadt. Ein Besuch im Kölner Dom war ebenfalls möglich und sorgte bei vielen für Staunen. Nach vielen hundert Kilometern sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Sonntagabend glücklich zu Hause angekommen.