Von Martina Birkelbach

Eberbach. Wegen der größeren Übertragbarkeit der Omikron-Variante könnten laut Warnung des Expertenrats der Bundesregierung sehr viele Menschen gleichzeitig erkranken oder in Quarantäne müssen. Deshalb könnten Versorgungsengpässe drohen. Als besonders besorgniserregend wäre das in der "kritischen Infrastruktur", wozu unter anderem auch die Feuerwehr und die städtischen Servicebetriebe zählen. Ist man dort in Eberbach vorbereitet? Wie sehen die Pläne für Krisenlagen aus, wer erstellt diese und könnte es dennoch zu Versorgungsengpässen kommen? Auf unsere Fragen hat Hauptamtsleiterin Anke Steck geantwortet.

Markus Lenk, Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach, vor den Fahrzeugen. Die Einsatzbereitschaft wird durch diverse Maßnahmen aufrechterhalten, auch wenn durch die Omikron-Variante viele Kameraden erkranken sollten oder in Quarantäne müssten. Archivfoto: Martina Birkelbach

"Bei der Freiwilligen Feuerwehr Eberbach sind derzeit alle Präsenzveranstaltungen im Bereich des Übungs- und Ausbildungsbetriebs eingestellt, um Kontakte zu reduzieren", teilt sie mit. Lediglich der Einsatzdienst wird "selbstverständlich weiterhin unter bestimmten Vorkehrungen" vollumfänglich ausgeübt. Zu den Abläufen im Einsatzdienst gibt es "Empfehlungen und Hinweise" des Innenministeriums, die bei der FFW Eberbach ungesetzt werden. Dabei werden im Einsatzdienst vorrangig immunisierte Personen eingesetzt. An verschiedenen Einsatzstellen und in Objekten gilt ohnehin die 2G-Regel. Auf dem Weg zum Einsatz wird von den Einsatzkräften in den Fahrzeugen eine FFP2-Maske getragen und nach jedem Einsatz werden "alle im Einsatz befindlichen Geräte" desinfiziert. Außerdem werden die von den Einsatzkräften berührten Oberflächen in den Fahrzeugen ebenso nach jedem Einsatz desinfiziert.

Steck: "Das Hygienekonzept der Feuerwehr Eberbach wird fortlaufend immer wieder ergänzt und fortgeschrieben. Die Einsatzkräfte werden regelmäßig über die aktuellen Vorgaben informiert." Auch für das Betreten der Gebäude gelten spezielle Vorgaben. Sollte es zu einem Ausfall einer Ortsteilwehr, oder einzelner Bereiche in der Feuerwehr kommen, wird dieser Bereich durch einen anderen Ortsteil ergänzt. Dies ist laut Steck in Eberbach, durch seine Ortsteilstruktur, "ohne Weiteres möglich". Und sie teilt mit, dass durch all diesen Maßnahmen "die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr aufrecht gehalten wird".

Für die städtischen Abwasserbetriebe gibt es laut Steck seit Mai 2020 einen Pandemieplan, der auch schriftlich festgehalten wurde. Zur Erstellung des Pandemieplans wurden Empfehlungen, unter anderem vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, herangezogen.

Diese Empfehlungen wurden auf die individuellen Gegebenheiten angepasst, insbesondere hinsichtlich der Grundsätze, die im örtlichen "Verwaltungsstab Corona" erarbeitet wurden. Die Ziele der betrieblichen Maßnahmen sind Gesundheitsschutz, Betriebssicherheit und Ressourcenplanung. Die Organisationseinheiten verfügen "über genügend Ressourcen, um ihre Rolle in der Bekämpfung/Eindämmung der Pandemie und ihrer Auswirkungen wahrnehmen zu können".

Darunter fallen sämtliche Bereiche des Abwasserbetriebes, in denen im Pandemiefall "die Anwesenheit von Personal zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Abwasserbetriebes" unabdingbar erforderlich ist. Zudem wurde das Konzept der "Teambildung mit Vorsorgequarantäne" modifiziert. Laut Steck wurden zwei voneinander operierende Teams gebildet und räumlich getrennt untergebracht.

Das Notfallkonzept für die Stadt Eberbach ist, wie Steck erläutert, in mehrere Stufen, nach Anzahl der Erkrankungen eingeteilt. Bei der ersten Stufe gibt es keine Erkrankungen im Einzugsgebiet, bei Stufe 2 dann "konkrete Erkrankungen" im Einzugsgebiet und bei Stufe 3 dann Erkrankungen innerhalb des Personals.

Wie Steck weiter mitteilt, gelten auch im Bauhof und in der Gärtnerei neben den allgemeinen Hygienevorschriften die Vorgaben, dass auch bei arbeitsbezogenen (Kunden-)Kontakten außerhalb der Betriebsstätte die Abstände von mindestens 1,5 Metern einzuhalten sind. Die Arbeitsabläufe werden auf "zusätzliche Gefährdungen" geprüft. Andernfalls werden möglichst kleine, feste Teams von zwei oder maximal drei Personen gebildet. Personenkontakte zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen im Betriebsablauf sowie Änderungen dieser Einteilung werden auf das "betriebsnotwendige Minimum" reduziert.

Bei betrieblich erforderlichen Fahrten ist die gleichzeitige Nutzung von Fahrzeugen durch mehrere Beschäftigte "möglichst zu vermeiden". Zudem ist der Personenkreis, der ein Fahrzeug gemeinsam – gleichzeitig oder nacheinander – benutzt, "möglichst zu beschränken". Innenräume der Firmenfahrzeuge werden regelmäßig gereinigt; Fahrten zur Materialbeschaffung, beziehungsweise zur Auslieferung, werden nach Möglichkeit reduziert, Tourenplanungen entsprechend optimiert.