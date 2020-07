Eberbach. (fhs) 36 Seiten umfasst das vierfarbig gedruckte Ferienspaß-Progammheft, das am Donnerstag einer ersten Gruppe von Eberbacher Schülern ausgeteilt worden ist, die diese Woche Präsenzunterricht an den Schulen hatten. Die Schüler, die noch kein Heft erhalten haben, bekommen es am kommenden Montag, 27. Juli, in den Schulen ausgeteilt – und alle zusammen können schon jetzt die Angebote online auf der Seite www.eberbach.de einsehen. Außerdem liegt es seit gestern in der Stadtbücherei, der Tourist-Info, und an den bekannten Auslagestellen in den Geschäften des Eberbacher Einzelhandels aus.

Bürgermeister Peter Reichert bittet im Vorwort zu dem diesmal in Deutsch und Englisch verfassten Begleittexten und Programmangeboten, dieses Jahr wegen der Corona-Einschränkungen besondere Rücksicht zu üben: Man solle sich erst ab 28. Juli anmelden – und pro Kind sollten nur zwei Angebote gebucht werden, damit möglichst alle Interessenten zum Zuge kommen können.

Während Nachbargemeinden wie Schönbrunn oder Hirschhorn ihre Ferienprogramme für 2020 wieder abgesagt haben, gibt es in Eberbach bislang ein Ferienspaßangebot. Aber auch hier haben bisherige Partner abgesagt, weil sie die Corona-Vorgaben nicht erfüllen können oder (mögliche) Folgen fürchten.

Daher ist das Angebot dieses Jahr knapper gefasst und vor allem geprägt durch Beschäftigungsmöglichkeiten und Attraktionen der Volkshochschule Eberbach/Neckargemünd.

Doch auch engagierte Ehrenamtliche sind wieder vertreten wie Alexandra Wessely vom Tennisclub, Manuela Heiss vom Reitverein Eberbach, Ralf Thoene vom Kanuclub, Leon Rupp und Caitlyn Snyman von der Rudergesellschaft, Christina Kuntze von der NAJU, die "Husky-Familie" Christof Diehl und Angelika Merkel, Marc Förster von der Freien evangelischen Gemeinde, Niklas Dalpke vom Stamm Goten im Pfadfinderbund Süd sowie der Rotary-Club und der Tierschutzverein. Sie alle und der Bürgermeister bitten, die Infos im Programmheft genau zu lesen, darunter etwa der Hinweis auf die erforderliche Einverständniserklärung der Eltern oder die Kontaktaufnahme bei Sonderfällen wie etwa einer evtl. erforderlichen Medikamentation von Kindern. Wichtig ist auch, dass rechtzeitig abgesagt wird, sollte jemand ein Angebot nicht antreten können – so dass andere Interessierte doch noch zum Zuge kommen können.

