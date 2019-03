So schön wie auf dem Wagen der Fastnachtsfreunde hat man die Burg Eberbach lange nicht mehr gesehen. Allerdings kamen deutlich weniger Zuschauer als im Vorjahr zum Umzug auf den Neuen Markt. Foto: Peter Bayer

Von Christofer Menges

Eberbach. Wann es zuletzt, wenn überhaupt, bei einem Eberbacher Fastnachtsumzug so nass war, wusste zwar keiner. Die Narren ließen sich am Fastnachtsdienstag aber trotz des Regens das Lachen und den Spaß nicht vermiesen. 69 Zugnummern rollten und marschierten gut anderthalb Stunden lang von der Friedrichsdorfer Landstraße durch die Stadt zum Neuen Markt. Dabei waren die Straßen von deutlich weniger Zuschauern gesäumt als in den Vorjahren: Die Polizei schätzte rund 3000 Besucher.

Der Eberbacher Fastnachtsumzug 2019 Kamera: Martina Birkelbach / Produktion: Reinhard Lask

Etwas getrübt war auch der Blick auf Kostüme und Wagen: Nicht nur etliche Schaulustige, auch einige Umzugsteilnehmer verschwanden unter Schirmen oder hatten sich Plastikplanen übergeworfen, um sich und die Kostüme zu schützen. Teils waren sogar Motive von Umzugswagen unter Planen verpackt. Der Regen hatte aber auch praktische Seiten: Während es zwischendurch etwas aufklarte, konnten die Schirme als Gutsel-Auffangbehälter genutzt werden.

Für den Eberbacher Umzug hatten sich die Narren wieder mächtig ins Zeug gelegt. Die größten Motivwagen brachten die Fastnachtsfreunde Eberbach mit ihrer gewaltigen Burg Eberbach und die Karnevalfreunde Haidebow mit ihrem Hexenhäuschen auf die Straße, das bei der Wagenprämierung in Mudau den ersten Platz belegt hatte. Märchenhaft zeigten sich auch die Hesselbacher mit Schneewittchen und den sieben Zwergen und die Froschkönige aus Waldkatzenbach samt haariger Prinzessinnen. Dem Gefängnis entflohen waren die Panzerknacker des Heddesbacher Äppelwoiteams, im Schlepptau die kurz vor der Entlassung stehenden JVAbi-Sträflinge des HSG. Auch die Neckarwimmersbacher Ratze hatten Freigang.

Vorneweg marschierte wie immer der Fanfarenzug der Stadt. Zu den sehenswerten Gruppen gehörten auch die Rosenturmersatzkerzen der KG Kuckuck und die Igelsbacher Meckis. Auf den Fastnachts-Olymp stiegen Pleutersbach & Friends als griechische Götter und Sirtaki-Tänzer. Die Elwetritsche machten den Traum vom Fliegen wahr. "Manta Manta" brachten die Sensbachtaler zurück auf die Straße - samt Fuchsschwanz, Proll-Perücken und Goldkettchen. Die Odenwälder feierten Oktoberfestparty, die Lindacher feierten auf ihrer Arche Noah tierisch mit.

Die Odenwäller Fastnachtsfreunde trieben sich als Fleckvieh durch die Gass. Wild wie eh und je gaben sich die Ittertäler, diesmal mit großem Tipi und Marterpfahl.

Die Rasselbande im Hippie-Bus trotze dem Regen mit Flower Power und Joint auf dem Dach. Party feierten die Dorfkinder mit ihrem Malle-Mobil, die vereinten Kicker des SVfB Eberbach und die Stadtschwalben, die zu Discosound durch die Straßen tanzten.

Für Stimmung sorgte die Feuerwehrkapelle Waldkatzenbach. Für ein Diesel-Fahrverbot in Eberbach trat das Feinstaubkommando der HG Eberbach ein - tanken könne man schließlich auch was anderes...

Befreundete Karnevalsvereine gaben sich ebenfalls die Ehre. Aus Neckargemünd kam das Narrenschiff mit Elsenzhexen. Sternchen und Stadtprinzessin Lea neckaraufwärts geschippert. Die Hirschhorner Ritter marschierten waren mit Garden, Männerballett sowie Prinzessin Ulli I. und Prinz Mathias II. dabei. Der Club Eulenspiegel bot seine Garden auf. Aus Wiesenbach marschierten die Verriggde Feijaveggel mit. Die Garde des NVC Neckargerach feierte arabische Nächte. Der TSV Sensbach kam mit Zugmarschall und Elferrat. "Einfach zauberhaft" präsentierte sich die KG Urmel. Angeführt und abgeschlossen wurde der Umzug von den Gruppen der ausrichtenden KG Kuckuck: von den Weltraummäusen über die Garden bis zum Elferrat. Empfangen wurde der Zug wegen der Bauarbeiten in der Tiefgarage diesmal schon an der Luisenstraße. Dort stellten Sitzungspräsident Ralph Brenneis und Markus Scheurich die Teilnehmer vor.

Gegen halb vier war der Umzug am Neuen Markt durch. Die Putzkolonne des Bauhofs kam gleich hinterher. Auf dem Leopoldsplatz wurde noch weitergefeiert. Allerdings auch dort weit verhaltener als in den Vorjahren. Bis in den frühen Abend vermeldete die Polizei keine besonderen Vorkommnisse.