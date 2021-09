Von Peter Bayer

Eberbach. Vor 200 Jahren wurde in Baden durch eine Union der reformierten und lutherischen Gemeinden die Badische Landeskirche gebildet. "Es war der Wunsch von oben und von unten, man könnte es auch als Hochzeit bezeichnen", sagt Dekan Ekkehard Leytz. Die Evangelische Kirchengemeinde feiert dieses Jubiläum mit einer Themenwoche vom 2. bis 10. Oktober mit mehreren Veranstaltungen.

Los geht’s am Samstag, 2. Oktober, mit einer Wanderung "Auf den Spuren des letzten lutherischen Pfarrers für Eberbach" nach Waldkatzenbach. Bis 1821 kam der lutherische Pfarrer aus Waldkatzenbach ins mehrheitlich reformierte Eberbach. Stadtarchivar Dr. Marius Golgath lädt Interessierte ein, sich auf jene Wege zu begeben, die dieser regelmäßig zu gehen hatte. Auf dem Weg werden dazu Geschichten erzählt. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Michaelskirche. Gute Wanderschuhe und -ausrüstung sowie ausreichend Getränke und Vesper sind mitzubringen. Im Gegensatz zu den anderen Veranstaltungen ist eine Anmeldung hier nicht erforderlich.

Weiter geht’s mit "UniSonO – vielstimmig eins" am Dienstag, 5. Oktober, im evangelischen Gemeindehaus. In ihrem musikalischen Vortrag beschäftigen sich Prof. Dr. Martin Mautner und Pfarrer Gero Albert mit dem ersten gemeinsamen Gesangbuch der unierten Landeskirche. Bis es fertig war, dauerte es immerhin 15 Jahre. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.

Schlag auf Schlag geht’s weiter. Am Mittwoch, 6. Oktober, heißt es "gleich hochherzig und gleich begeistert – Entdeckungen und Anstöße durch die Unionsurkunde von 1821". Barbara Coors, Anja Kaltenbacher, Ellen und Ekkehard Leytz laden ein zu einem Gesprächs- und Diskussionsabend zur Geschichte und zum Text der Unionsurkunde. "Damals wurden keine Kompromisse gemacht, trotzdem blieb jeder wie er ist, keiner musste sich verbiegen. Wie kann so etwas gelingen?", fragt Coors. "Der Zusammenschluss lag damals im Interesse des Großherzogs, aber auch von den Bürgern, dem Volk, das Unterschriften gesammelt hatte", ergänzt Dekan Leytz. Man wolle ein Gefühl für die damalige Zeit bekommen und der Frage nachgehen, was die Texte von damals für die heutige Zeit bedeuten. Alle Interessierten sollen und können mitdiskutieren. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus.

24 Stunden später soll an gleicher Stätte unter dem Motto "Viele Glieder, ein Leib" eine Predigt für den Gottesdienst am 10. Oktober entstehen. "Es entspricht dem evangelischen Verständnis, dass eine Predigt aus Gedanken verschiedener Menschen entsteht", erklärt Leytz.

Zum Abschluss der Themenwoche findet am Sonntag, 10. Oktober, um 10 Uhr ein vielstimmiger Gottesdienst zum Unionsjubiläum mit vielen Mitwirkenden statt. Den musikalischen Part übernehmen Bezirkskantor Andreas Fauß und die Anonymen Saxophoniker. Im Anschluss sind die Besucher zum Kirchenkaffee eingeladen.

Mit dem Gottesdienst endet zwar die Jubiläumswoche, doch gibt es noch ein zweiteiliges "Nachspiel": zum einen das Unionsmahl "Gemeinsam schmecken und hören" am Samstag, 30. Oktober, und zum anderen tags darauf den Gottesdienst zum Reformationstag zum Abschluss des Jubiläumsjahres.