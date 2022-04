Unmittelbar an die Außenbestuhlung grenzen die beiden Parkplätze. Foto: Peter Bayer

Eberbach. (by) Mittags einen Kaffee trinken oder an einem warmen Sommerabend ein Bierchen genießen – die Außenbestuhlung der Eberbacher Kneipen laden dazu ein. Wer dies in der Bahnhofstraße vor dem "Querbeet" möchte, bekommt – im Gegensatz zu den Gästen andere Kneipen oder Cafés – die Abgase der direkt vor den Stühlen parkenden Fahrzeuge sogar noch gratis dazu.



Auf diesen Umstand wies in der Bürgerfragestunde vor der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Gustel Mechler hin. Das Wohlbefinden der Gäste sei offenbar hintangestellt, so sein Vorwurf. Er fragte nach der Rechtsgrundlage für diese Ungleichbehandlung und forderte, die Aufhebung der Parkmöglichkeiten an dieser Stelle zu prüfen.

Bürgermeister Peter Reichert sicherte ihm zu, dass die Anfrage sobald wie möglich beantwortet werde. Von Hauptamtsleiterin Anke Steck war zu erfahren, dass der Vorgang derzeit verwaltungsintern geprüft werde.