Von Marcus Deschner

Eberbach. Eine langjährige Eberbacher Hoteltradition in der "Krone-Post" geht endgültig zu Ende. "Es wird darin keinen Hotelbetrieb mehr geben", sagt Claus-Heinrich Mohr. Er ist Geschäftsführer der Firma Dombrowski Massivhaus-Konzept. Der Wieslocher Immobilienentwickler hat das großzügige Haus mit Eingängen in der Hauptstraße und im Pfarrhof nach der Insolvenz des bisherigen Hotel- und Gastronomiebetriebs im Sommer 2019 gekauft.

Über den Kaufpreis dafür herrscht Stillschweigen. Laut Mohr sollen nach gründlicher Entkernung des Gebäudekomplexes darin 18 moderne Wohnungen entstehen. Darunter soll’s Angebote sowohl für Senioren wie auch für Familien geben – alle in zentraler Altstadtlage Der vom Pfarrhof aus erreichbare Parkplatz soll Mohrs Plänen zufolge überbaut werden. Dies sei bereits früher einmal der Fall gewesen.

Die "Krone-Post" hat eine Jahrhunderte währende Tradition, wenngleich deren Ursprungsjahr nicht genau feststeht. Zwar ist in die Sonnenuhr auf der dem Neckar zugewandten Seite des Hauses die Jahreszahl 1564 eingemeißelt. Das stellt aber keinen eindeutigen Beleg für das Erbauungsjahr des Gebäudes dar.

Auf dem Parkplatz im Pfarrhof fassen zwei große Container nicht mehr benötigte Gegenstände. Foto: Deschner

Von 1643 bis 1941 war das Hotel im Besitz der Familie Bohrmann. Es hießt in seinen Anfangsjahren "Krone". Von 1838 bis 1870 war Carl Hiob Abraham Bohrmann Eigentümer und gleichzeitig badischer Posthalter. Das unter seiner Ägide stark vergrößerte Haus erhielt daher den Namenszusatz "Post".

Bohrmann betrieb eine Postkutschenlinie zwischen Eberbach und Heidelberg. Im Kriegsjahr 1941 kaufte eine Familie Jahn das Anwesen. Sie veräußerte es 1959 an Wilhelm Jung. Drei Generationen lang betrieb Familie Jung das Hotel-Restaurant. s galt als eines der ersten Häuser am Platz. Ständig wurde das im Hochwassergebiet liegende Haus renoviert und erweitert, beispielsweise mit einer Wellness-Oase. Zuletzt konnte man 30 Zimmer für Übernachtungsgäste anbieten. Im Restaurant mit Nebenzimmer gab’s auch das urige Kutscherstübchen. Einen einzigartigen Neckarblick genoss man von der rebenumrankten Terrasse.

Auch prominente Gäste logierten in der "Krone-Post". Der örtliche Rotary-Club hielt hier seine regelmäßigen Zusammenkünfte ab. Allerdings geriet der Betrieb in finanzielle Schieflage. Bereits 2018 versuchten die Eigentümer vergeblich, das Haus für 1,8 Millionen Euro an den Mann oder die Frau zu bringen. Mitte Mai 2019 musste schließlich Insolvenz angemeldet werden. Zwischenzeitlich hatte ein Immobilieninvestor aus St. Leon-Rot Interesse an der Immobilie gezeigt. Er wollte dort 24 Wohnungen unterbringen. Zeitweise stand sogar ein eventueller Weiterbetrieb des Restaurants im Raum. Eine Bauvoranfrage, das Haus künftig für barrierefreies Wohnen zu nutzen, beschied Eberbachs Bauausschuss Anfang Juli 2019 positiv.

Große Pläne mit dem Anwesen hat nun die Firma Dombrowski Massivhaus, die in Eberbach vor Jahren auch schon das Rosenturm-Quartier realisierte.

"Wir sind gerade beim Ausräumen", erteilt Carl_Heinrich Mohr Auskunft. Etliche Ausstattungsgegenstände wie Geschirr und Mobiliar habe man schon an Eberbacher Vereine, den AWO-Laden sowie an Geschäftsleute verschenkt. Für den Rest stehen zwei große Container auf dem Hof. Aufgemessen worden sei das Gebäude im vergangenen Dezember. Konkrete Pläne für die Wohnungen seien gerade in Arbeit. Sie sollen in Kürze dem Bauausschuss vorgelegt werden.