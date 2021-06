Von Martina Birkelbach

Eberbach. Sie haben oft sogar um Mitternacht in die Tasten der Computer gehackt, um Impftermine zu ergattern. Manche sind dazu wach geblieben, andere haben sich den Wecker gestellt. Sie haben beraten, informiert, telefoniert, immer wieder neue Corona-Regeln gelesen und unzählige Mails verschickt. Und sie haben fast 100 Fahrten in die Impfzentren in Weinheim, Sinsheim, Mannheim, Heidelberg, Öhrigen und Mosbach übernommen. Knapp 8000 Kilometer sind dabei zusammengekommen. Die Freiwilligen-Gruppe, die den Über-80-Jährigen in der schwierigen Zeit der Pandemie geholfen hat, ist zu einem bemerkenswerten Team zusammengewachsen. Koordinatorin Bettina Greif ist am Montagmorgen voll des Lobes: "Alle waren nett, hilfsbereit und unkompliziert". Auf jede ihrer Mails sind sofort Antworten gekommen: "Eine tolle Gruppe. Wenn mal wieder etwas ist, werde ich alle informieren", sagt sie lachend. Doch vorerst ist die Arbeit so gut wie beendet, zwei Fahrten für Zweitimpfungen stehen noch an.

17 Freiwillige haben sich monatelang für Senioren engagiert. Zum RNZ/EZ-Fototermin am Montag, an dem zehn von ihnen erschienen sind, sehen sich einige zum ersten Mal, andere kennen sich aus Mails oder stellen fest, sich "irgendwann mal über den Weg gelaufen" zu sein. Doch es ist, als würde sich eine Gruppe guter Freunde treffen. Alle haben gerne geholfen. Viele Senioren sind "hilflos und angespannt" gewesen, und die Freiwilligen berichten von zum Teil "heftigen Lebensgeschichten", die ihnen mitgeteilt wurden. Man hat etwas von der "Generation oberhalb" mitbekommen und "viele Gespräche waren eine Bereicherung".

Bereichert wurde die Gruppe auch mit Dankesworten per Mail oder auf wunderbaren Postkarten von den Senioren. Darin zu lesen sind Sätze wie "Ich finde es ehrenwert, dass es solche Menschen wie Sie und Ihre Mitarbeiter gibt, die älteren Menschen in solchen Situationen zur Seite stehen", "...wertvoller Einsatz zur Besorgung eines Impftermins" oder "Vielen Dank, dass Sie sich in diesen besonderen Zeiten um Ihre Mitmenschen kümmern...". Auch Angehörige haben sich bedankt, etwa Söhne oder Töchter, die Hunderte Kilometer weg wohnen und es nicht geschafft hätten, Mutter oder Vater zu den Impfterminen zu fahren. Einige haben auch Spendengelder abgegeben. Damit soll laut Greif ein kleines Sommerfest für die Gruppe organisiert werden, "wenn sich die Lage richtig entspannt hat".

Entstanden ist die Gruppe nach unserem Artikel in der Silvesterausgabe "Telefon-Termine für Corona-Impfung sind kaum zu bewältigen". Martin Staniczek bot daraufhin gleich Fahrdienste für die im Artikel erwähnten Senioren an. Und er hatte die Idee für einen Aufruf in der Zeitung. Gesagt, getan: Bettina Greif erklärte sich bereit, die Koordination für eine "Freiwilligen-Gruppe" zu übernehmen. Nachdem das durch die Zeitung publik wurde, klingelte bei ihr tagelang das Telefon fast ohne Pause. Neben dem ehemaligen Schulleiter der Theodor-Frey-Schule Staniczek fand Greif noch weitere 15 freiwillige Helfer. "Die Gruppe hat sich ruck-zuck gebildet. Sechs Frauen waren für die Impftermin-Buchungen zuständig, und es gab insgesamt zehn Fahrer – sowohl Frauen als auch Männer. Eine Dame hat Buchungen und Fahrten übernommen", so Greif.

Staniczek ist vorrangig gefahren. Er alleine hat rund 2400 Kilometer mit Senioren zu den verschiedenen Impfzentren auf den Tacho gebracht. "Wir mussten auch klären, wie es beispielsweise mit dem Versicherungsschutz oder mit den Masken im Auto ist", sagt er.

Gemeldet haben sich laut Staniczek und Greif insgesamt 79 Personen. Für alle wurden Termine und/oder Fahrten organisiert. "Dazu gab es noch viele Beratungsgespräche." Die Gruppe hat die Senioren beispielsweise informiert, welche Dokumente zu den Impfterminen mitzubringen sind, "und wir mussten immer auf die Aktualisierungen achten". Die Stadt hat dann unterstützt, und die verschiedenen Infoblätter zur Verfügung gestellt.

Staniczek: "Es gab immer eine Anspannung bei den Senioren; der ein oder andere wollte auch ins Impfzentrum begleitet werden. Als im Februar die Zentren voll waren, wurde man allerdings gebeten, im Auto zu warten. Hinterher waren alle erleichtert über den reibungslosen Ablauf." Auch er hat auf dem Weg zum Teil "heftige Lebensgeschichten" gehört und sieht die Aktion als eine "Bereicherung für beide Seiten" an.

Als das mobile Impfteam nach Eberbach kam, wurde es für die Gruppe "spürbar ruhiger", seitdem die Hausärzte mitimpfen, hat sich die freiwillige Arbeit fast erledigt. Staniczek und Greif sind froh, das alles gemacht zu haben. "Man konnte etwas für die Stadt tun. Es gibt so viele Menschen, die sich in bestimmten Bereichen nicht selbst helfen können. Es hat gut getan, etwas zu tun." Völlig unverständlich ist nach wie vor für beide, dass Ehepaare keine gemeinsamen Termine buchen konnten. Greif: "Das ging nur, wenn das Team ganz schnell war und zwei Buchungen direkt hintereinander geschafft hat". Sicher wären sonst auch längst nicht so viele Kilometer zustande gekommen und es hätte viel Zeit gespart.

Apropos Zeit: Zweieinhalb Stunden dauerte Staniczeks kürzeste Fahrt samt Impfung insgesamt. Einmal allerdings hat er zweieinhalb Stunden im Auto auf eine Dame im Impfzentrum warten müssen. "Der Termin war um 19.30 Uhr. Erst um 22 Uhr kam sie wieder raus. Da habe ich mir Sorgen gemacht, es wurde auch dunkel". Doch er hat das Beste aus der Situation gemacht, er hat gelesen. "Da hatte ich Ruhe dazu".

Ende dieser und Anfang nächster Woche ist Staniczek noch mal auf Tour. Die beiden Fahrten werden die letzten für die Gruppe sein und sie stehen nur noch aus, weil beide Senioren bereits einen Termin dort hatten, bevor das Mobile Impfteam nach Eberbach kam. "Es gab die Anweisung, dass alle, die bereits in Impfzentren Termine haben, diese auch wahrnehmen müssen."

Doch dann wird die Arbeit beendet sein und die Gruppe kann hoffentlich bald ihr Sommerfest feiern. Das haben sie sich verdient!