Kabarettistin Lucy van Kuhl kommt nach Eberbach und zeigt im Kulturlabor am 17. September ihr Programm „Fliegen mit Dir.“ Foto: privat

Eberbach. (RNZ) Mit ihrem Programm "Fliegen mit Dir" kommt die "Scharfrichterbeil"-Preisträgerin 2019, Lucy von Kuhl, am Freitag, 17. September, ab 20.30 ins Kulturlabor (Friedrich-Ebert-Str. 2) in Eberbach. Der Kulturlaborverein wirbt damit, dass van Kuhls Programm "Fliegen mit Dir" lustig und "wat fürs Herz" sei.

In Moderationen und Liedern kommentiert die ausgezeichnete Kabarettistin typische Alltagssituationen und Menschliches. In ihrer authentischen Art ist sie ganz nah bei ihrem Publikum, das zwei Stunden lang in ihre Welt eintaucht. Van Kuhl frotzelt über die Berliner Bio-Gesellschaft und besingt die Sehnsucht von Herrn Schmidt. Die Problematik eines keimfreien Toilettengangs im ICE beschäftigt sie ebenso wie die melancholische Betrachtung eines Schulfreundes im Café. Es sind Themen einer jungen Großstädterin, messerscharf beobachtet und auf liebevolle Art seziert.

Konstantin Wecker äußerte über Lucy van Kuhl: "Ihre Art zu musizieren und zu singen begeistert mich. Ihre Worte sind poetisch und ironisch. Sie schafft ausdrucksstarke Bilder und setzt sie musikalisch ganz zauberhaft um".

2019 folgte sie mit dem Erhalt des Scharfrichterbeils bekannten Namen wie Hape Kerkeling, Hagen Rether, Luise Kinseher oder Urban Priol. Dieser Kabarettpreis wird jedes Jahr im Scharfrichterhaus in Passau vergeben.

Karten für Lucy van Kuhls Auftritt in Eberbach sind im Vorverkauf sind im BuchHaus Eberbach, in der Buchhandlung Greif sowie im Kulturamt der Stadt erhältlich. Der Eintrittspreis beträgt im Vorverkauf: 18 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.