An der Tür des Presseladens im Eberbacher Bahnhof sind noch die Aufhebelspuren zu erkennen. Foto: Christofer Menges

Eberbach. (cum/pol) Mehrere Stangen Zigaretten, Alkohol und andere Getränke wurden in der Nacht auf Mittwoch bei einem Einbruch in den Buch- und Presseladen im Eberbacher Bahnhof gestohlen. "Es ist schon einiges", sagte eine Verkäuferin über den Umfang des Beutezugs. Die genaue Höhe des Diebstahlschadens ist noch nicht bekannt. Um in den Laden zu kommen, wurde die Tür aufgehebelt.

Die Eberbacher Polizei nahm am Tatort eine umfangreiche Spurensicherung vor und sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht den Einbruch, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06271/92100 zu melden.