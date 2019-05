Classic Rock & more gibt’s von den Rockabout Aces am Samstag von 20 bis 24 Uhr auf dem Leopoldsplatz zu hören. Foto: privat

Eberbach. (RNZ) Über 30 Mal wird es beim am Freitag beginnenden Eberbacher Frühling Livemusik zu hören geben. Dabei treten auch jede Menge einheimischer Musiker auf. Die musikalische Bandbreite reicht von Volksmusik über Jazz, Swing und Dixieland bis hin zu Funk, Soul, Rock und Pop. Offizielle Eröffnung ist um 18.30 Uhr mit dem offenen Frühlingsliedersingen mit der Katholischen Pfarrkapelle auf dem Alten Markt. Um 19.30 Uhr wird Bürgermeister Peter Reichert auf dem Leopoldsplatz zum Fassbieranstich schreiten.

Es gibt wieder verschiedene musikalische Schauplätze. Der Neue Markt gehört dem Soul sowie der Rock- und Popmusik, am Alten Markt gibt’s Jazz und Countrymusik. Auf dem Leopoldsplatz reicht die musikalische Bandbreite von Rock, Pop, Rhythm and Blues am Freitag über deutsche Schlager und Swing sowie Classic Rock am Samstag bis hin zu Pop-Rock-Cover am Sonntag. Der Lindenplatz soll in diesem Jahr ein Ort der leiseren Töne sein.

Lauter geht’s in der Bahnhofstraße West zu, wo der Eberbacher Frühling in seinem 40. Jahr um eine weitere Bühne erweitert wurde. Das Depot 15/7 präsentiert dort am Freitag und Samstag verschiedene Bands sowie am Sonntag von 14 bis 17 Uhr drei Schulbands, darunter die des Gymnasiums und der Gemeinschaftsschule.

Am Sonntag gibt es ab 15 Uhr ein buntes Programm auf dem Neuen Markt. Im gesamten Stadtgebiet präsentieren sich verschiedene Vereine, Firmen und Gruppierungen. Um das leibliche Wohl der Besucher kümmern sich in der Innenstadt zehn Eberbacher Vereine sowie die katholische Kantorei im Pfarrheim.