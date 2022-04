Der Standort des Notarzteinsatzfahrzeugs an der GRN-Klinik Eberbach bleibt, die Fahrer wechseln. Unser Bild zeigt den Teamleiter des Rettungsdienstes Eberbach, Ramon Hoeft (M.) mit zwei für diese Aufgabe ausgebildeten Mitarbeitern. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. Ab Anfang Mai fahren Rot-Kreuz-Rettungssanitäter das Eberbacher Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), das bislang Mitarbeiter der GRN-Klinik fahren.

Seit über 30 Jahren ist so ein Notarztfahrzeug in der Stadt stationiert. Zum 1. Juni 1991 ging "Eberbach 10" an den Start. Seit der Inbetriebnahme ist Leistungsträger des NEF der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Rhein-Neckar/Heidelberg. Jetzt hat sich aber der Rettungsdienstplan des Landes Baden-Württemberg geändert. Dadurch wird die Besetzung der Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes neu geregelt. Ab 1. Mai ist hierfür die Qualifikation zum Rettungsassistenten oder zum Notfallsanitäter vorgeschrieben. Dies erläutert auf Nachfrage Felix Zerbrüggen vom DRK Rhein-Neckar/Heidelberg.

Bei den GRN-Klinik-Mitarbeitenden sei diese Qualifikation jedoch "nicht durchgängig gegeben". Daher übernehme der DRK-Kreisverband ab Mai die nicht-ärztliche Besetzung des NEF. "Der Notarzt wird wie bisher durch die GRN-Klinik Eberbach gestellt", versichert Zurbrüggen. Am Standort oder an den Einsatz- und Betriebsabläufen ändere sich nichts. "Die Zusammenarbeit mit der GRN-Klinik verläuft seit jeher sehr eng und vertrauensvoll", hebt Zurbrüggen hervor. Auch an anderen Standorten im Rhein-Neckar-Kreis arbeiteten DRK und GRN-Kliniken entsprechend zusammen.

Der DRK-Kreisverband Rhein-Neckar/Heidelberg sei der größte Leistungsträger gemäß Rettungsdienstgesetz im Rettungsdienstbereich. Dieser umfasst Zurbrüggen zufolge den Stadtkreis Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis. Das DRK betreibt danach 14 Rettungswagen, sechs Notarzteinsatzfahrzeuge und sechs Krankentransportwagen an acht Rettungswachen und fünf Notarztstandorten.

Vergangenes Jahr seien die Rettungswagen durch die Integrierte Leitstelle Rhein-Neckar zu 34.237 Einsätzen alarmiert worden. Die Notarzteinsatzfahrzeuge seien zu 9048 Einsätzen ausgerückt, wobei das Eberbacher Auto 926 Einsätze gefahren habe. Am Standort Eberbach gibt es ein Team von etwa zehn Notärzten, die abwechselnd im Dienst sind, erklärt Leitender Notarzt Dr. Patrick Schottmüller. Er wird weiterhin Teamleiter der Notärzte bleiben.

Dem Bereitstellen eines Notarztwagens in Eberbach ging Ende der Achtziger-, Anfang der Neunzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts ein heftiges Ringen voraus. Besonders der damalige Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Eberbach, Karl Emig, machte sich dafür stark. Er fand auch Mitstreiter in der Politik und war letztlich erfolgreich. Die auch "Rendezvous-System" genannte Einrichtung, bei der Notarzt und Rettungswagen getrennt ausrücken, wurde in Heidelberg erfunden, im April 1964 erstmals praktiziert und revolutionierte die Versorgung von Schwerstkranken und Verunglückten.

Grundgedanke ist nach wie vor, "dass nicht der Verletzte so schnell wie möglich zum Arzt muss, sondern der Arzt zum Verletzten. Die Lebensgefahr ist ja in unmittelbarer Nähe des Ereignisses am größten - so hatte es schon 1938 der Chi­rurg Martin Kirschner formuliert.