Am Sonntag ist das Schwanenpaar bereits nur noch mit den fünf grauen Jungschwänen auf dem Neckar unterwegs. Foto: Ina Bayer

Eberbach. (by) Die drei weißen Jungschwäne von Sven und Svenja sind offenbar wohlauf. Wie unsere Leserin Christina Kunze uns mitteilte, hat sie die drei Jungschwäne am Bootshaus am Kanuclub gesehen. Dort seien sie sichtlich zufrieden auf dem Neckar umhergeschwommen.

Update: Donnerstag, 2. Juli 2020, 18.13 Uhr

Die drei weißen Jungschwäne von Sven und Svenja sind weg

Eberbach. (by) Wer seit ein paar Tagen die Schwanenfamilie um das Elternpaar Sven und Svenja beim Schwimmen oder beim Landgang am Neckarlauer sieht, muss feststellen, dass sich die Zahl der Jungschwäne reduziert hat. Es fehlen die drei weißen Jungen.

Erst vor zwei Wochen konnten wir als "Die gute Nachricht" melden, dass das in Eberbach bekannte Schwanenpaar ungewöhnlich früh und ungewöhnlich viel Nachwuchs bekommen hat. Auffällig war dabei die unterschiedliche Färbung des Federkleids. So waren fünf Junge gewohnt bräunlich gefärbt, drei allerdings weiß. Jene drei sind es, die jetzt fehlen.

Susanne Noll, "Schwanenmama" beim Eberbacher Tierschutzverein, bestätigte, dass es sich bei der Familie um die von Sven und Svenja handelt und um keine andere. Auf Facebook berichtet ein Campingurlauber, dass er am Freitag beobachtet hat, wie "der Schwanenvater versucht hat eines seiner Jungen zu ertränken". Das Junge habe sich aufs Land gerettet und sei seitdem wohl alleine unterwegs.

Ein ähnliches Verhalten beobachten auch die Mitarbeiter des Schwanenschutz Komitee e.V., der seit 1999 die Höckerschwäne an Ober- und Unterrhein betreut, immer wieder: "So gibt es auch Schwaneneltern, wo vor allem der Schwanenvater, ein fremdes Küken sofort im Genick packt, schüttelt und unter Wasser drückt". Sie dulden keinen anderen Schwan im Revier.

Dass nicht der komplette Nachwuchs überlebt, ist eigentlich normal. Im vergangenen Jahr kamen von den sieben nur drei oder vier Jungen durch. Ob nun Sven in den drei Jungen mit dem hellen Gefieder Rivalen sah oder ob deren Verschwinden andere Gründe hat, lässt sich nur vermuten.

Die Hoffnung, dass es in diesem Jahr keine Probleme gibt, hat sich damit leider nicht erfüllt. Doch in der nun nur noch siebenköpfigen Schwanenfamilie herrscht derzeit "eitel Harmonie", so Susanne Noll.