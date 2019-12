Eberbach. (rho) In diesem Jahr wird sich an der Dauerbaustelle in der Bahnhofstraße 2 nichts mehr tun. Das ergab am Donnerstag ein Vor-Ort-Termin von Architekt Peter Kluge und dem beauftragten Bauunternehmen. In der Baugrube lagern noch Erdreich und Mauerwerk, die vor einem weiteren Fortgang abgefahren werden müssen.

Im Sommer war ein kleiner Fundament-Abschnitt der früheren Eberbacher Stadtmauer abgetragen worden, dann sackten im alten Keller zur Hauptstraße und zur Brunnengasse stehende Mauerteile des ehemaligen Eckhauses schrittweise zusammen. Baumaschinen wurden abgezogen. Gegen eindringendes Grundwasser ist inzwischen eine Pumpe eingesetzt.

Die Besprechung an der Baustelle kam jetzt zum Ergebnis, dass das Erdreich erst dann vollständig abgefahren werden könne, wenn die Erddeponien in der Umgebung wieder geöffnet seien, so Architekt Peter Kluge. Bis dahin werden Weihnachten und Silvester über die ausgebaggerte Permanent-Baustelle ziehen.

Eine Baufreigabe für den Hochbau liegt übrigens immer noch nicht vor. Dazu fehlt weiter das Statik-Gutachten eines Mannheimer Ingenieur-Büros.