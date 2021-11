Von Peter Bayer

Eberbach. Martin Hildenbrand und die Deutschen Meisterschaften – die Erfolgsgeschichte geht weiter. In München nahm der Eberbacher zum 47. Mal an den Nationalen Titelkämpfen teil und holte sich seine Medaillen Nummer 54, 55, 56 und 57. Seine insgesamt 30. Goldmedaille holte er im Einzel in seiner Paradedisziplin, wo er zum dritten Mal in Folge gewann. Auch wenn er wieder erfolgreich war, das erste Turnier seit Beginn der Corona-Pandemie war keines, wie die 46 zuvor, an denen er seit 1966 teilgenommen hatte.

"Es war teilweise skurril", beschreibt Hildenbrand die äußeren Umstände bei den zeitlich erstmals zweigeteilten Meisterschaften. "Vor der Halle warteten Leute auf Schützen, die ohne Begleitperson ankamen, um mit reinzukommen." Denn anders als gewohnt, waren keine Zuschauer auf dem Schießgelände das sich sechs bis acht Kilometer von der Allianz-Arena befindet erlaubt. Die einzigen Zuschauer – es galten die 3G-Regel und Maskenpflicht in allen Bereichen außer dem Schießen selbst – waren die Betreuer. Jeder durfte einen mitbringen. Sein Sohn Florian und er haben sich daher gegenseitig "betreut".

Das einzig "Gewohnte" war für Martin und Florian Hildenbrand in den Tagen der Landgasthof, in dem sie jedes Jahr übernachten. Denn selbst ein kleiner Plausch mit Kollegen oder ein anerkennendes Schulterklopfen nach dem letzten Schuss – nichts davon war diesmal möglich. "Wir wurden nach der Waffenkontrolle aufgefordert, den Stand schnell zu räumen, damit desinfiziert werden konnte." Um die Aufforderung zu unterstreichen, wurde die elektronische Anzeigetafel, auf der die "Zuschauer" den Wettkampf verfolgen konnten, sehr schnell ausgeschaltet. Das Hygienekonzept wurde bei den Meisterschaften sehr ernst genommen. "Ob Maskenpflicht oder 3G-Nachweis, das Gesundheitsamt hat mehrfach kontrolliert." Selbst im offenen Kleinkaliberstand und bei den Siegerehrungen galt die Maskenpflicht, nur für das Siegerfoto durften sie abgenommen werden.

Für Hildenbrand gravierende Einschränkungen. Ungewohnt auch die Stille in der Halle, wo früher Tausende Zuschauer für Stimmung gesorgt hatten. "Ich versuche im Wettkampf schon, nichts außenrum wahrzunehmen, nicht zurückzuschauen. Doch man spürt schon, ob viele zuschauen, was einen natürlich auch motiviert", beschreibt der Eberbacher. Und wenn man gewonnen hat, genießt man auch den anschließenden Beifall.

Gewonnen hat Martin Hildenbrand in der Altersklasse Herren IV (über 60 Jahre) vier Medaillen. Zunächst gab es zweimal Bronze mit der Mannschaft. Mit dem SSV Kronau in der Disziplin Luftgewehr und mit dem SSV Spechbach im Kleinkaliber liegend 60 Schuss. Letztere war besonders bitter. Geschossen wird hier aus 50 Metern auf das nur elf Millimeter große Schwarze, ausgewertet wird auf Zehntelringe von 10,0 bis 10,9. Der Deutsche Meister hatte 1821,0 Ringe, der Vizemeister 1820,8 Ringe und Hildenbrands Mannschaft ebenfalls 1820,8 Ringe. Es fehlten also nach 180 Schuss 0,3 Ringe zur Goldmedaille.

Die holte sich der Eberbacher im Anschluss im Einzel in seiner Paradedisziplin Kleinkaliber 3 mal 20 Schuss. "Es war ein eher durchwachsener Wettkampf, im Training habe ich immer besser geschossen", ist er mit seiner Leistung nicht ganz zufrieden. Nach dem Kniend- und Liegendschießen lag er zum Beispiel acht Ringe hinter dem früheren Olympiateilnehmer Kurt Hillenbrand. Doch in der Stehend-Disziplin schoss er alle in Grund und Boden und holte sich zum dritten Mal in Folge den Titel. Etwas, was ihm im Kleinkaliber 100 Meter nicht gelang, Platz acht fand er "nicht so berauschend". Das mögliche zweite Einzelgold verpasste der Eberbacher in der Disziplin Zimmerstutzen. "Die letzten drei Schuss waren jeweils eine Acht, drei Neuner hätten zum Sieg gereicht". Dennoch war es für Martin Hildenbrand eine gute Meisterschaft, mit dem Ergebnis ist er zufrieden.

Voll konzentriert: Florian Hildenbrand. Foto: privat

Erfolgreich waren die Meisterschaften auch für seinen Sohn Florian, der zwei Goldmedaillen mit nach Hause nahm. Mit dem Zimmerstutzen gewann er dank einer sehr guten ersten Serie mit 96 Ringen den Einzelwettkampf. Mit der Mannschaft des SSV Spechbach schoss er mit 849 Ringen zudem Deutschen Rekord.

Auch der Dritte im Bunde, Christian Hildenbrand, war mit dem Großkaliber erfolgreich. Da hier die Meisterschaften frühzeitig abgesagt wurden, gab es als gleichwertigen Ersatz das Bundespokalschießen. In der Disziplin "100 Meter Präzision Zielfernrohrgewehr bis 7 mm" gewann er mit 295 von 300 möglichen Ringen Gold, der Vizemeister kam auf 290 Ringe. In der Disziplin "über 7 mm" reichten 293 Ringe für Silber. Den Medaillensatz komplettierte Christian Hildenbrand beim Schießen auf 300 Meter Entfernung, wo ihm bei 297 Ringen nur ein Ring zur Goldmedaille fehlte.