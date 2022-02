Eugen Emmig, Eberbachs dienstältester Stadtführer, hat am Samstag die Reihe der Nachtwächterführungen eröffnet. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. "Sie haben Interesse an der Stadt Eberbach und ihrer Geschichte? Sie sind kommunikativ, aufgeschlossen gegenüber Gruppen und können gut Geschichten erzählen?" – So ungefähr könnte die Stellenbeschreibung für einen Stadtführer aussehen. "Wir sind immer wieder auf der Suche", sagen Julia Scheurich und Jennifer Springer von der Tourist-Information. Auch aktuell.

Im letzten halben Jahr haben drei schon etwas länger "gediente" Stadtführer aus unterschiedlichen Gründen aufgehört – Alter, Umzug, Pflegefall in der Familie. "Derzeit haben wir nur noch fünf Stadtführer", sagt Springer. Etwas wenig für die anstehenden Termine. Von 1. Mai bis 31. Oktober findet jeden Samstag eine öffentliche Stadtführung statt, hinzu kommen acht öffentliche Nachtwächterführungen – Dauer jeweils 90 Minuten. Eigentlich eine überschaubare Zahl, wären da nicht noch die privaten Führungen. Im Jahr 2019 waren das insgesamt 121. Dazu kommen seit einiger Zeit auch noch Themenführungen.

"Wir können auf jeden Fall noch Unterstützung gebrauchen", sagt Scheurich. Zwar gibt es bereits drei Interessenten, doch "mindestens fünf wären nicht schlecht". Wer Interesse hat, sollte die eingangs beschriebenen Voraussetzungen mitbringen. "Er oder sie sollte zeitlich flexibel sein für kurzfristige Buchungen, wobei wir natürlich berücksichtigen, wenn jemand nur zu bestimmten Zeiten oder an bestimmten Tagen kann", sagt Scheurich. "Fremdensprachenkenntnisse wären wünschenswert, sind aber kein Muss", ergänzt Springer.

Da die "Eier legende Wollmilchsau" bekanntlich so schwer zu finden ist wie die bekannte Nadel im Heuhaufen, unterstützt die Stadt Interessenten vielfach. "Wir bieten Einführungsseminare für Gästeführer an, stellen Literatur über die Geschichte Eberbachs zur Verfügung und übernehmen die Kosten für regelmäßige Weiter- und Fortbildungen", sagt Springer. Umsonst gehen die Stadtführer natürlich nicht auf Tour. "Sie bekommen eine angemessene Aufwandsentschädigung", so Julia Scheurich.

Weil Routine für diese Aufgabe wichtig ist, können und sollten die "Neuen" vor ihrer ersten eigenen Tour bei jedem Stadtführer mindestens einmal mitlaufen. Denn "jeder erzählt anders", weiß Scheurich. Im März ist ein Crashkurs für die Interessenten geplant, unterstützt von Stadtarchivar Dr. Marius Golgath. Danach und nachdem sie ein paar Mal mit den erfahrenen Stadtführern mitgelaufen sind, können die "Neuen" dem neugierigen Publikum nicht nur etwas über die Geschichte Eberbachs erzählen, sondern auch die Geschichten vom "Schnupper im Blauen Hut" oder den "Guggugen" erzählen.

So wie Eugen Emmig, Eberbachs dienstältester Stadtführer. Er zeigt bereits seit den 1970er Jahren Touristen und Einheimischen die schönen Seiten der Eberbacher Altstadt. Der heute 78-Jährige hatte sich damals auf eine Zeitungsanzeige gemeldet.

Alle Führungen finden sich hier. Foto: Peter Bayer

"Das damalige Verkehrsbüro hatte Stadtführer mit Fremdsprachenkenntnissen gesucht", erinnert er sich. Da der Campingplatz voll von Holländern war, war vor allem Holländisch gefragt. Eine Sprache, die der ehemalige Binnenschiffer schon konnte, bevor er in die Schule kam. Im Gymnasium lernte er noch Englisch und Französisch dazu.

Geprägt haben den jungen Eugen Emmig unter anderem zwei Dinge, die ihm für die Führungen zugute kommen. "Ich wurde von den Großeltern aufgezogen. Bei den Familienfeiern hörte ich den Geschichten zu." Die baut er in seine Führungen mit ein, kann auch noch die Häuser zeigen, wo sich manches abgespielt hat. Profitiert hat er auch von der didaktisch-rhetorischen Schulung nach dem Konfirmationsunterricht. "Ich habe Kindergottesdienste mitgestaltet und habe von den Pfarrern Tipps bekommen, wie man beim Vortrag auf unterschiedliche Gruppen eingeht."

Als Emmig seine ersten Stadtführungen machte, waren es maximal eine Handvoll Führer. "Ein bis zwei Jahre war ich sogar der einzige", sagt er. Sein Wunsch wäre es, dass sich auch jüngere Menschen oder Lehrer finden würden. "Man kann sich auch einarbeiten." Mitbringen sollte man Herzblut und sich für die Sache interessieren. "Die Leute können ruhig ihr persönliches Profil mit einbringen", sagt Emmig, der seine Führungen in "etwas zivilisierter Mundart" macht. "Wir können alles außer hochdeutsch trifft auf mich zu 300 Prozent zu", gibt er freiweg zu.

Wer Touristen durch Eberbach führt, sollte sich einer Sache bewusst sein: "Wir leben hier, wo andere Urlaub machen". Einen Geheimtipp für künftige Stadtführer hat er noch parat: "Bei Busreisen sollte man immer wissen, wo die nächste Toilette ist".

Info: Interessenten wenden sich an die Tourist-Information Eberbach, Telefon 06271/87242 oder E-Mail tourismus@eberbach.de.