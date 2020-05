Von Marcus Deschner

Eberbach. "Alle städtischen Bauflächen sind vergeben", bestätigt der kommissarische Leiter des Stadtbauamts, Karl Emig, auf Nachfrage dieser Zeitung, wie es um die Vermarktung der Plätze im Neubaugebiet Wolfsacker/Schafacker stehe.

Die Stadt hatte 18 Bauplätze zu verkaufen. Ein Teil davon wurde nach sozialen Kriterien wie Familienstand und Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder zum Preis von 210 Euro je Quadratmeter inklusive Erschließung verkauft, weitere städtische Plätze wurden zum Mindestgebot von 225 Euro auf den Markt gebracht. Was das dabei erzielte Höchstgebot war, wollte Emig nicht sagen.

Wenngleich sämtliche dort im städtischen Eigentum befindlichen Grundstücke zwischenzeitlich ihre Abnehmer gefunden hätten, seien noch nicht alle zum Erwerb erforderlichen Notarverträge unter Dach und Fach. Das sei der Corona-Krise geschuldet, erläutert Emig: "Da wird auch in Notariaten anders gearbeitet." Bei den von der Stadt erworbenen Plätzen besteht auch eine Baupflicht. Innerhalb von drei Jahren nach Verkauf müsse auf diesen ein Rohbau erstellt worden sein. Zudem gibt es ihm zufolge dort noch 19 Bauplätze in Privateigentum.

Derweil wird in dem - vorerst letzten – Neubaugebiet in Eberbach kräftig gearbeitet. Während in einem Wohnhaus bereits eine Familie eingezogen ist, schreitet an weiteren sechs Gebäuden bereits der Rohbau, teilweise auch schon der Innenausbau voran.