Von Martina Birkelbach

Eberbach. Das Diakonische Werk Eberbach zieht um. Nach 25 Jahren in der Friedrichstraße 14 geht es in den Bahnhofsplatz 5, in das Gebäude des ehemaligen Amtsgerichts und Notariats. Laut Christine Straßer, Bezirksleitung Neckargemünd-Eberbach, ist der Umzug für Ende April/spätestens zum 1. Mai geplant. "Wir sind personell gewachsen, die jetzigen Räumlichkeiten reichen nicht mehr aus", teilt Straßer mit. Die neue Beratungsstelle umfasst insgesamt knapp 300 Quadratmeter und wird in der oberen Etage sein, ebenerdig ist ein barrierefreies Büro geplant. Derzeit befindet sich noch eine IT-Firma in den Räumen. Die Umbaumaßnahmen in der neuen Beratungsstelle fangen im März an. Auf jeden Fall wird das Diakonische Werk aber – trotz Umzug – durchgängig erreichbar bleiben.

Weiterhin angeboten werden auch in der neuen Beratungsstelle: Kirchliche allgemeine Sozialarbeit, Schwangerenberatung, Konfliktberatung in der Schwangerschaft, Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreutes Wohnen, Schuldnerberatung, Kur- und Erholungsberatung sowie die Frauenfachberatungs- und die Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt. Nach wie vor eine sehr hohe Anfrage gibt es laut Straßer im Arbeitsbereich Schuldnerberatung/allgemeine Sozialarbeit und beim Sozialpsychiatrischen Dienst.

Verstärkt haben sich auch die Einsätze zur Krisenintervention. Diese kann, wie Straßer erklärt, nur bei bekannten Klienten durchgeführt werden. "Wir vermuten, dass es viel mit der Pandemie zu tun hat. Krisenintervention passierte bis vor zwei Jahren fast nur bei psychisch kranken Menschen. Mittlerweile nehmen die Lebenskrisen und damit die Einsätze mehr zu." Häufig findet diese Arbeit im Bereich des ambulanten Sozialpsychiatrischen Dienstes/Betreutes Wohnen statt. Was genau eine Krise ist, erläutert Straßer: "Wenn die erlernten Bewältigungsmechanismen und Ressourcen nicht mehr funktionieren, kommt es zu einem Ungleichgewicht zwischen Belastung und Krisenbewältigung. Eine Krise beginnt." Auslöser können sein: Jobverlust, psychische Erkrankungen, schwere Krankheit, traumatisches Erlebnis oder Verlust eines Angehörigen. "Ziel ist die Linderung und Beseitigung von quälenden Symptomen (Ängste, Schlafstörungen), Vorbeugung von gefährlichen Situationen (Selbstverletzung, Suizidversuch) sowie die Erarbeitung von Strategien zur selbstständigen Bewältigung der Krisensituation." Betroffene sollen in die Lage versetzt werden, "den Alltag wieder eigenständig zu bewältigen". Eine Intervention soll "mittelfristig Hilfe zur Selbsthilfe bieten" und orientiert sich stark an der Lebenssituation und den Bedürfnissen von Betroffenen. Dabei werden unterstützende und entlastende Gespräche geführt und Übungen zur Entspannung und Bewältigung von schwierigen Situationen eingebaut.

Ab Mai ist das alles dann in den neuen Räumen am Bahnhofsplatz 5 möglich.

Die Niederlassung der noch in den Räumen ansässigen IT-Firma "intellecom" wird aufgelöst und der Hauptsitz wird verlagert auf die bereits vorhandene Niederlassung in Sindelfingen. Wie Teamleiterin Olga Fitz mitteilt, sollen die Dienstleistungen aber weiterhin im Rhein-Neckar-Kreis erbracht werden.

"Corona hat unter anderem dazu geführt, dass die Tätigkeiten zum größten Teil Remote (Über die Ferne hinweg) abgebildet werden können und häufig seitens des Kunden das auch so gewünscht wird."