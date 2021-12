Aus Fellbach in die Eberbacher Gemeinderatssitzung zugeschaltet wart Fachreferent Dr. Ing. Jan Mücke vom Büro „energielenker projects GmbH“. ER gab einen Zwischenbericht auf zu einem „Meilensteinplan Klimaneutralität“. Foto: Felix Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach. Für das Ziel, die Stadt bis 2035 klimaneutral zu bekommen, hatte die Verwaltung vom Gemeinderat den Auftrag erhalten, bis Jahresende einen "Meilensteinplan" zu entwickeln. In der letzten Ratssitzung 2021 präsentierte Dr. Ing. Jan Mücke vom Fachbüro "energielenker projects GmbH" aus Fellbach Zahlen und Aussagen. Bürgermeister Peter Reichert betonte, dass es sich um einen Zwischenstand handele. Die Art der Präsentation und insbesondere die verwendeten Daten stießen bei Stadträten auf Kritik.

"Ich warne davor, Aussagen zu treffen zu CO2-Äquivalenten. Es ist ein Meilensteinplan, und das hier ist ein Zwischenbericht dazu, und jetzt geht’s weiter," erklärte AGL-Stadträtin Kerstin Thomson, konnte aber bei den Ratskollegen nichts mehr gegen die Unzufriedenheit mit dem Vortrag des Referenten Mücke ausrichten. Dieser war extern via Internet-Konferenzplattform zugeschaltet und nur digital auf eine Leinwand über der Stadthallenbühne projiziert zu sehen und zu hören.

"Ich kann keine Frage formulieren über eine Präsentation, die ich gerade mal vor fünf Minuten das erste Mal gesehen habe", polterte Bürgermeisterstellvertreter Rolf Schieck (SPD). Bei so komplexen Vorträgen wolle man sich schließlich auch vorbereiten, beklagte Dieter Polzin (FWE), dass er die zahlreichen Folien mit Sachaussagen nicht vorab zum Einlesen erhalten habe. Die genauen Fakten - insbesondere auch die Angaben zu den Kosten, die einzelne Entscheidungen nach sich ziehen würden, wollte Michael Schulz (CDU) in Erfahrung bringen und wollte die Daten wenigstens jetzt ausgedruckt zugesandt erhalten.

"Ohne Erläuterung kann man diese Präsentation nicht öffentlich bereit stellen", antwortete Bürgermeister Reichert. Er betonte, das die Verwaltung wie vorgegeben noch bis Jahresende habe "in einem ersten Aufschlag" in öffentlicher Sitzung über den Sachstand beim Meilensteinplan informieren wollen. "Wir sollten jetzt diesen Zwischenbericht diskutieren und über das weitere Vorgehen befinden. Deswegen gab’s auch kein Vorberaten in den Ausschüssen. Wir wissen sehr wohl, dass es noch Diskussionsbedarf gibt. Wir haben noch kein fertiges Konzept."

Aber selbst dieser Zwischenstand schien Stadträten angreifbar: Heiko Stumpf (CDU) monierte, dass offensichtlich keine regionalen oder örtlichen Zahlen für die soeben gehörten Ausführungen mit Maßnahmenvorschlägen zugrunde gelegt worden seien. Referent Mücke sagte, seiner Analyse und den skizzierten Handlungsfeldern für Eberbach lägen u.a. die Daten des Energieatlasses für Baden-Württemberg zugrunde. Mücke hatte detailreiche Folien zum aktuellen sowie vorhergesagten Energiebedarf vorgelegt (bei Brenn- und Kraftstoffen fürs Heizen und für Mobilität) sowie bei Strom, sodann die Zusammensetzung der heutigen Energieproduktion und die voraussichtliche Entwicklung skizziert. Eberbach als große Wald besitzende Kommune könne leider daraus für sich keine Kompensationsanteile in Anspruch nehmen – Waldflächen werden komplett dem Bund zugute geschrieben und entfielen somit als Berechnungsfaktor zur Klimaneutralität.

Laut Mücke benötige man aber Kompensationsmaßnahmen, weil Eberbach auf jeden Fall eine gewisse Menge an Restemissionen bleiben werde. Laut Mücke blieben der Stadt aber verschiedene "Stellschrauben" beim Energiemix auf vier Handlungsfeldern: Bauen/Sanieren, Fernwärme, Mobilität und Öffentlichkeitsarbeit. Selbst wenn Windkraft auf dem Hebert nach einem ablehnenden Bürgerentscheid im April 2022 nicht möglich sein sollte, könne die Stadt durch Ausdehnen der Fotovoltaik auf den Dächern der Bürger ihr Klimaneutralitätsziel erreichen.

Beim Austausch von Ölheizungen wie beim Umstieg auf E-Mobilität sei die Stadt aber auf die Bereitschaft der Privateigentümer mitzumachen angewiesen und müsse somit für ihre Ziele werben. Reichert: "Jetzt muss die Diskussion folgen über einzelne Energieformen. Wir arbeiten weiter. Das Thema ist wichtig und brennt uns allen auf den Nägeln."