Eberbach. (jbd) "Macht’s Euch bequem", lädt AGL-Vorsitzender Jens Thomson die gut dreißig Leute ein, die in die Pizzeria "Arcomagno" zur Alternativ-Grünen Kandidatenvorstellung gekommen sind. Elf Männer und elf Frauen zwischen 18 und 75 Jahren stellen sich der Kommunalwahl am 26. Mai: Es herrscht Geschlechtergleichstand auf der Bewerberliste, und obwohl altersmäßig Ü50 klar dominiert, gibt es Anwärter aus allen Lebensjahrzehnten - für Thomson eine "zukunftsfähig" Truppe.

Schon vor Jahr und Tag hatte sich die AGL vorgenommen, ihre Kandidaten, deren Profile, politischen Ziele und die Schwerpunkte im siebenteiligen Wahlprogramm in lockerer Runde nahezubringen, keinen "stinklangweiligen Sachvortrag" zu bieten. Das hat funktioniert.

Hintergrund Die Kandidaten der AGL Eberbach Kerstin Thomson (54), Diplomingenieurin/ selbstständige Energieberaterin, Igelsbach Christian Kaiser (28), Student/angehender Lehrer, Eberbach Angelina Rocchetta (26), B.A. Architektin, Eberbach Peter Stumpf (67), Studiendirektor a.D., Eberbach Gisela Langhard (61), Diplom-Ingenieurin, Eberbach Lothar Jost (75), Pensionär, Lindach Petra Schiffmann (64), Ärztin im Gesundheitsamt, Eberbach Tobias Günther (52), Diplom-Ingenieur, Eberbach Usch Wohlrab (57), Diplomsozialarbeiterin, Eberbach Simon Dost (36), Angestellter, Rockenau Adelheid Schüßler (56), Büroangestellte, Lindach Roland Beigel (62), Selbständiger, Eberbach Ulrike Baufeld (67), Rentnerin, Eberbach Bernhard Theis (71), Sonderschullehrer a.D., Eberbach Karola Fendler (62), Bankkauffrau, Gaimühle Paul Danquard (64), Technischer Redakteur, Eberbach Susanne Walz-Beigel (47), Lehrerin, Eberbach Guiseppe Ranieri (18), Schüler, Eberbach Elisabeth Rabl (62), Betreuungsassistentin, Eberbach Jens Thomson (56), Diplom-Ingenieur, Igelsbach Gisela Malotke (62), Diplom-Verwaltungswirtin, Eberbach Patrick Poser (47), Diplom-Finanzwirt, Betriebsprüfer, Pleutersbach

Die dreistündige Veranstaltung am Montag ist ein Bunter Abend, der diesen Namen verdient: Der musisch-kreative Teil der Kandidaten darf sein Können in unterhaltsamer Abwechslung mit den ernsthaften Beiträgen spielen lassen. Musiker wie das Duo Sanni und Paul alias Susanne Walz-Beigel und Paul Danquard, wie Roland Beigel, wie Multitalent Lothar Jost, der als Posaunist mit der Jazzcombo "Blues Station Ramblers" auf der Bühne steht und später als Satiriker für Heiterkeitsausbrüche sorgt; oder Textdichter wie Bernhard Theis, mit Sangesfreund Simon Dost auch in lustigen Sketchen zu erleben. Die Rhythmen der AGL-Combo gehen ins Bein, sollen den Wählern Beine machen: "Geh wählen/lass dir nicht/erzählen, dass deine Stimme nicht zählt, wir/woll’n ’nen Stadtrat/mit grünem Profil und/mit Rückgrat..."

Jens Thomson lässt die letzten fünf Gemeinderatsjahre der mit vier Sitzen kleinsten Eberbacher Fraktion Revue passieren, peilt als Mindestziel der bevorstehenden Wahl vier Mandate, als "aufgrund der kontinuierlich guten Arbeit der Fraktion durchaus realistsches" Wunschziel ein fünftes Mandat an.Und stellt fest, dass "zwei, drei Frauen mehr dem Gemeinderat gut täten".

Stadtpolitische Standpunkte, zentrale Forderungen aus dem Alternativ-Grünen Programm tragen drei der noch amtierenden Räte vor: Fraktionssprecher Peter Stumpf, Kerstin Thomson und Christian Kaiser. Lothar Jost stärkt sich derweil mit Pizza. Ganz wichtig für die AGL: "Bürgerbeteiligung und Transparenz". Seitenhiebe kassieren hier CDU-Räte, die "den BürgerInnen komplexe Entscheidungen nicht zutrauen, sie also für unwissend halten".

Und am Beispiel der Bürgerbefragung zur Windkraftnutzung am Hebert, die "60 Prozent der Bürger befürwortete", kritisiert die AGL: "Das Bürgervotum aus 2015 wird missachtet, die Ratsmehrheit will nichts mehr davon wissen." In Sachen "Klima und Naturschutz", eine Schlüsselkompetenz für die AGL, macht sie klar: Ja zur Windkraft in Eberbach!

Aber die Bürger sollen darüber selbst und direkt entscheiden. Eberbach soll zur klimaneutralen Kommune werden, die Fraktion hält dies ökologisch und wirtschaftlich für machbar - und drängt zur raschen Umsetzung.

Eine Untersuchung zur Nutzung von Solarenergie lehnt sie deswegen auch ab: Die liege schon seit Jahren vor. Umweltfreundlicher Verkehr: soll durch einen besseren ÖPNV und ein attraktives Radwegenetz gefördert, Tempo 30 im Stadtgebiet weiter ausgedehnt werden. Thema Hallenbad: gehört zur AGL-Forderung nach einer attraktiveren Gestaltung der Stadt, die "zukunftsfähigste Variante" wird in einem Neubau gesehen.

Denn "kein Hallenbad zu haben, können wir uns in Eberbach auch nicht leisten". Was sich die Stadt zum Punkt "Aktiv für Familien, Jugend, Senioren" nach AGL-Auffassung ebenfalls leisten sollte: ein beitragsfreies Kindergartenjahr vor der Einschulung.

Info: Hier findet sich das detaillierte Wahlprogramm, Infostände am 18./ 25. Mai (samstags) von 10 bis 13 Uhr am Neuen Markt.