Von Felix Hüll

Eberbach/Stuttgart. Es wirkte ein bisschen so, als würde Minister Peter Hauk (CDU) mit der "Vermarktungsoffensive Windkraft" besonders in Eberbach einzelnen Parteifreunden gleichsam in den Rücken fallen, sind doch einzelne Vertreter aus der örtlichen CDU auch engagiert bei der Bürgerinitiative "Rettet den Hebert" oder hatten sich bislang gegen Windenergieerzeugung auf städtischen Flächen dort positioniert.

Lässt der Minister für ländlichen Raum Peter Hauk (CDU) Parteifreunde im Regen stehen? Foto: pa

Anfang Februar kündigte Minister Hauk an, dass das Land auch auf Staatsforstflächen am Hebert die Möglichkeit zur Windkraftnutzung vorantreiben möchte - 50 Hektar im Besitz des Landes direkt neben städtischem Areal sollen dafür vermarktet werden. Welche Positionen nehmen in dieser Debatte eigentlich die hiesigen Landtagsabgeordneten ein? Sie beantworteten dazu Anfragen der Redaktion Eberbach:

Hermino Katzenstein. Foto: privat

> Hermino Katzenstein (Bündnis 90/Die Grünen) lässt Wahlkreisbüro-Mitarbeiterin Nora Schönberger eine "Vorbemerkung" übermitteln: "Grundsätzlich brauchen wir schnell viel mehr Anlagen zur Erzeugung erneuerbaren Stroms. Sowohl aus (den hinlänglich bekannten) Gründen des Klimaschutzes als auch aus wirtschaftspolitischen Gründen. Wir müssen weniger abhängig von Importen aus undemokratischen oder sogar kriegstreibenden Staaten wie Russland oder den arabischen Monarchien sein."

Bisher stehe im gesamten Rhein-Neckar-Kreis noch keine einzige Windkraftanlage, obwohl es geeignete Standorte gebe, übermittelt Katzenstein. "Auch wir hier in der Region müssen unseren Beitrag zur Energiewende leisten, daher freue ich mich sehr, dass nun in Eberbach sowie in Spechbach und Epfenbach konkrete Projekte angegangen werden."

Am 3. April steht in Eberbach der Bürgerentscheid darüber an, ob städtische Flächen für Windenergienutzung verpachtet werden sollen oder nicht. Dieser Entscheid ist laut Katzenstein für die Landesflächen nicht von Bedeutung. "Ich würde mich sehr freuen, wenn sich die Eberbacher:innen beim Bürgerentscheid für die Verpachtung und damit für die Windenergienutzung aussprechen. Denn neben dem enormen Beitrag zum Klimaschutz erzielt die Stadt dadurch Einnahmen von mindestens 35 Millionen Euro. Und wir wären weniger abhängig vom fossilen Gas aus Russland. Ob dann noch weitere Anlagen auf der Landesfläche sinnvoll und technisch machbar sind, muss im weiteren Verfahren geklärt werden." Grundsätzlich hält Katzenstein es für gut, mehr Anlagen zu errichten, aber die müssten nicht alle an einem Standort stehen. Wegen der Windenergievorhaben am Hebert hatte Abgeordneter Katzenstein. bislang noch kein Gespräch mit Minister Peter Hauk. "Ich werde dies aber spätestens nach dem Bürgerentscheid führen."

Gespräche mit Eberbacher Bürgern habe es bislang einzelne gegeben. "Allerdings werde ich im März bei den Informationsveranstaltungen und manchen der Infoständen vor Ort sein. Ich freue mich schon auf diese Möglichkeit zum Dialog mit den Eberbacher:innen!"

Katzenstein kennt Ansichten aus der Bevölkerung, möchte aber hier Einzelmeinungen nicht hervorheben. Er betont aber: "Der Gemeinderat, der Runde Tisch Kommunale Jugendbeteiligung in Eberbach" und der Bürgermeister haben sich als demokratisch legitimierte Vertreter:innen bereits klar für die Verpachtung ausgesprochen."

Dr. Albrecht Schütte. Foto: privat

> Dr. Albrecht Schütte (CDU) hält erneuerbare Energiequellen für natürlich erforderlich, um den CO2-Ausstoß herabsetzen zu können. Dazu gehörten auch die schwankenden Energiegewinungsmöglichkeiten aus Wind. Schütte: "Allerdings wächst der Ertrag eines Windrades stark überproportional mit zunehmender Windgeschwindigkeit, d.h. in Gebieten mit wenig Wind ist der Nutzen deutlich geringer. Daher sind gerade in unserer Region die Fortschritte im Klimaschutz z.B. mit der Gefährdung von Arten oder dem Eingriff in die Natur abzuwägen." Die fachlichen Prüfungen werden entsprechende Büros etc. vornehmen, so Schütte. Die Stadt Eberbach habe sich entschieden, die Frage nach Windrädern oder nicht grundsätzlich von ihren Bürgern entscheiden zu lassen. Schütte: "Es steht der Landespolitik gut zu Gesicht, dieses Votum zu respektieren. In diesem Sinne hatte ich Minister Peter Hauk gebeten, die Vermarktung der Landesflächen durchzuführen, wenn der Bürgerentscheid pro Windkraft ausgeht, sonst aber nicht. Mit diesem Wunsch konnte ich mich nicht durchsetzen."

Faktisch mache eine Nutzung der Fläche nur in Absprache zwischen Stadt und Land Sinn, da sich die möglichen Windräder gegenseitig beeinflussten. Schütte: "Natürlich bin ich dazu auch mit Eberbacher Bürgerinnen und Bürgern sowie der Verwaltung im Gespräch. Zudem wurde ich von Menschen z.B. aus Schönbrunn-Haag angesprochen."

Jan-Peter Röderer. Foto: privat

> Jan-Peter Röderer (SPD) hat beim zuständigen Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz bereits eine kleine Anfrage mit den aus seiner Sicht besonders relevanten Fragen in dieser Thematik eingebracht. Röderer hält den anstehenden Bürgerentscheid auch für die Landesflächen durchaus von Bedeutung, wenn auch nur indirekt. "Je nach Ausgang des Bürgerentscheids kann und darf das Ministerium und sein Minister ein solches Votum der Bürgerinnen und Bürger nicht einfach komplett ignorieren. Es ist richtig und wichtig, bei solch einer weitreichenden Entscheidung die Menschen vor Ort, die direkt betroffen sind, mit einzubeziehen." Der Umgang der Landesregierung mit dem Ergebnis des Bürgerentscheids werde zeigen, wie ernst man in der Führung des Ministeriums den tatsächlichen Willen des Volkes nehme. Röderer: "Trotz allem hoffe ich mit Blick auf die aktuelle Situation und den Klimawandel aber beim Bürgerentscheid auf breite Zustimmung der Bevölkerung."

Je nachdem, wie die Antwort des Ministeriums auf seine Kleine Anfrage ausfällt, will sich Röderer weitere Schritte und/oder Gespräche vorbehalten. Als Eberbacher Stadtrat und Vorsitzender der SPD-Eberbach hat er zum Thema Windkraft am Hebert schon viele Gespräche geführt. "Aber auch in anderen Gemeinden des Wahlkreises ist die Windkraft mittlerweile in den Fokus gerückt und Gegenstand der Gremiensitzungen. Das Thema ist präsent und beschäftigt glücklicherweise nicht nur die beiden bekannten Eberbacher Initiativen. Dadurch ergibt sich die Chance, dass sich Menschen auch ganz generell mehr mit regenerativer Energieerzeugung und deren Vor- und Nachteilen auseinandersetzen. Wichtig ist mir persönlich daher, die Gespräche faktenbasiert und möglichst sachlich zu führen."

Röderer weiß, dass es in der Bürgerschaft noch zahlreiche Fragen gibt, "die ich gerne beantworte, soweit ich kann. Als forstpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion vor allem auch wegen des Vorgehens und der Ankündigungen von ForstBW und des Ministeriums. Denn die zahlreichen Leserbriefe und Infomaterialien der BefürworterInnen und GegnerInnen tragen oft nicht gerade zur sachlichen Aufklärung bei. Aber es ist ja noch ein wenig Zeit." Röderer verweist auf die Broschüre zum Bürgerentscheid, die noch mal umfangreiche Informationen und Statements enthalte. "Und auch die Gemeinderatsfraktion der SPD bietet bis zum Bürgerentscheid an mehreren Infoständen am Lindenplatz noch die Möglichkeit zum direkten Gespräch."