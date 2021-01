Rund 630 000 Euro investiert die Stadt Eberbach in die Modernisierung des Regenrückhaltebeckens in der Neckaranlage. Foto: Marcus Deschner

Eberbach. (MD) Voran geht es mit der Runderneuerung des Regenrückhaltebeckens in der Neckaranlage. Neben den beruflichen Schulen wird dafür viel Geld im Untergrund "versteckt". Von oben sieht man nämlich später so gut wie nichts.

"Alle technischen Einbauten, die zum Betrieb eines Regenrückhaltebeckens notwendig sind, werden erneuert", gibt Volker Hafen vom städtischen Bauamt Auskunft. Das seien beispielsweise eine neue Wasserhebeschnecke zur Entleerung des Einstaubeckens sowie die Erneuerung der Kulissentauchwand zum Grobstoffrückhalt. Auch Elektro- und Messtechnik werden auf den neuesten Stand gebracht. Hafen zufolge wurde die Maßnahme mit Kosten von 626.000 Euro angesetzt. Im März vorigen Jahres vergab der Gemeinderat die Arbeiten an eine Mosbacher Firma. Diesen März soll der Bau abgeschlossen werden.

800 Kubikmeter Wasser fasst das im Hochwassergebiet liegende, ursprünglich 1989 gebaute Regenrückhaltebecken. Der Klärüberlauf fließt Hafens Angaben zufolge in den Neckar, der Beckenüberlauf in die Itter. Von Zeit zu Zeit muss vom Wasser eingeschwemmtes Material abgesaugt werden.

Insgesamt 17 Regenrückhaltebecken hat die Stadt Eberbach. Diese dienen dazu, kurzfristig in großen Mengen anfallendes Niederschlagswasser vorübergehend zu speichern, damit es anschließend langsam in die Vorfluter, wie hier in Itter und Neckar, eingeleitet werden kann.