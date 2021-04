Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Ostern ist das älteste und wichtigste Fest der Christenheit. Dabei geht es um nichts Geringeres als um die Auferweckung Jesu aus dem Tod zu neuem Leben, verbunden mit der Hoffnung für alle Menschen, an dieser Auferstehung teilzuhaben. So ist es nicht verwunderlich, dass gerade die Liturgie der Osternacht voller Rituale und Symbole steckt, die das Unfassbare erahnen lassen wollen. Im Gespräch mit dieser zeitung erläutert der Leiter der Seelsorgeeinheit Neckartal-Hoher Odenwald Edith Stein, Pfarrer Pavo Ivkic, die Bedeutung der verschiedenen Elemente der katholischen Osterliturgie.

> Das Osterfeuer: Die Osternacht wird durch die "Lichtfeier" eröffnet. Dabei wird vor der Kirche zunächst das Osterfeuer entzündet. Das Element des Feuers kommt nur einmal in der Liturgie vor, nämlich in der Osternacht. Stand das Feuer in vorchristlicher Zeit als Symbol für die Sonne, die durch ihre Wärme und ihr Licht Leben ermöglicht, so wird es im Christentum zu einem Zeichen, hinter dem die Herrlichkeit des Herrn aufleuchtet. "Segne dieses neue Feuer, das die Nacht erhellt, und entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht…", betet der Priester zu Gott.

> Die Osterkerze: Sie ist das Symbol für den auferstandenen Christus als "Licht der Welt". Sie ist mit einem Kreuz und den griechischen Buchstaben Alpha und Omega sowie der aktuellen Jahreszahl geschmückt, als Zeichen dafür, dass Christus "Anfang und Ende" ist. "Sein ist die Zeit und die Ewigkeit", heißt es dazu in den entsprechenden deutenden Worten. Als Zeichen für die Wundmale Christi werden fünf rote Wachsnägel und fünf Weihrauchkörner oben, unten, rechts, links und in die Mitte des Kreuzes gedrückt. Dann zündet der Priester die Kerze mit dem gesegneten Feuer an und zieht mit ihr unter dem dreimaligen Ruf "Lumen Christi" – "das Licht Christi" – in die dunkle Kirche ein. Die Kerzen in der Kirche werden an ihrem Licht entzündet, das Licht wird an die mitgebrachten Kerzen der Gläubigen weitergegeben. Manche nehmen es mit nach Hause und bringen es – besonders, wo die Osternachtfeier am frühen Sonntagmorgen begangen wird – zu Gräbern von Angehörigen. Im Exsultet, dem großen Danklied für das Licht der aus kostbarem Bienenwachs hergestellten Osterkerze, heißt es, dass Jesus Christus das in seiner Auferstehung neu erstrahlte Licht ist.

> Die Lesungen: Im zweiten Teil der Osternacht, dem Wortgottesdienst, werden drei bis sieben Lesungen aus dem Alten und zwei aus dem Neuen Testament vorgetragen. Darin wird die Kontinuität in der Geschichte Gottes mit seinem Volk deutlich. Sie beginnt mit der Erschaffung der Welt, geht weiter mit dem Auszug der Israeliten aus der Knechtschaft in Ägypten und mit dem Bund Gottes mit seinem Volk. Nach der letzten alttestamentlichen Lesung erklingt das Gloria, das "Ehre sei Gott". Im Brief des Apostels Paulus an die Römer und im nachfolgenden Osterevangelium wird dann deutlich: Christus ist ein für allemal gestorben und auferstanden hinein in göttliches Leben.

> Die Weihe des Taufwassers: In der Taufe tauchen wir symbolisch mit Christus in den Tod ein und erstehen mit ihm zu neuem, von der Urschuld befreitem Leben auf. Deshalb ist es seit den ersten nachchristlichen Jahrhunderten Brauch, Menschen, die sich auf die Aufnahme in die Kirche vorbereitet haben, in der Osternacht zu taufen. Dafür wird zunächst das Taufwasser gesegnet. Der Priester senkt dabei die Osterkerze ins Wasser ein mit den Worten: "Durch deinen geliebten Sohn steige herab in dieses Wasser die Kraft des Heiligen Geistes…"

> Die Eucharistiefeier: Im letzten Teil der Osternachtfeier kommen wir erneut in Berührung mit dem Auferstandenen. Dabei wird in den Zeichen von Brot und Wein deutlich: Auferstehung betrifft den ganzen Menschen – mit Leib und Blut. Doch handelt es sich nicht um eine einfache Wiederbelebung des toten Leibes, sondern um eine verwandelte Neuschöpfung. Der Leib ist zum Samenkorn geworden, das zu neuem Leben aufersteht.