Dr. John Gustav Weiss baute 1897/98 seine kleine Burg an der Itterbrücke, am Übergang von der Friedrich-Ebert-Straße in die Hirschhorner Landstraße. Foto: rho

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Dieses einzig- und eigenartige Sandsteingebäude hat seine eigene Geschichte. Dieses Haus passt so gar nicht zu den anderen Eberbacher Gebäuden. Ein Haus fast wie eine kleine Burg, an der Itterbrücke, beim Übergang von der Friedrich-Ebert-Straße in die Landstraße nach Hirschhorn. Gebaut aus Odenwälder Buntsandstein in den Jahren 1897/98, unverputzt und mit kleinen Stufen an den Hausgiebeln. Dazu ein Turm wie ein Bergfried und anfangs auch ein Erker wie ein Ausguck auf einen Burghof.

Eigentlich eine kleine Festung am Rande der Stadt. Zu jener Zeit war die Fläche zwischen der Stadtmauer und dem Itterberg fast noch freies Gelände, der Nägelsee gleich neben der Stadtbegrenzung. Die Bebauung dieser Fläche begann erst in der Wende zum 20. Jahrhundert. Die ersten Häuser in diesem Stadtgebiet entstanden in der heute nach Friedrich Ebert benannten Straße. Gebaut wurde das besagte Haus von dem, der einst die alte Burg oberhalb der Stadt ausgraben ließ.

Repro: rho

Es war die private Residenz von Bürgermeister Dr. John Gustav Weiss (das Gemälde stammt von 1927). Weiss war von 1893 bis 1927 im Amt und muss sich schon früh im Klaren gewesen sein, dass er in Eberbach bleibt. Sein neues privates Haus war schließlich eine größere Investition. Vom Baustil her gehörte das neue Gebäude nicht in die Landschaft. Es war auch kein verkleinertes Abbild irgendeiner alten Ritterburg aus der Gegend.

Die Architektur hatte vielmehr englischen Einschlag, angelehnt an den Tudor-Stil. So wie John Gustav Weiss vieles mit einer besonderen Perspektive sah: Seine Brille hatte "ein deutsches und ein englisches Glas", schreibt er in seinen Lebenserinnerungen. Der 1857 in Mannheim geborene Weiss hatte einen deutschen Vater und eine englische Mutter. Der Vater war schwer erkrankt. Die Großeltern mütterlicherseits, John und Lydia Hedges, boten John Gustav in ihrer Mannheimer Wohnung das nötige Maß an Geborgenheit – und sorgten entscheidend für die englische Prägung.

Vom Komfort her war und ist das Haus an der Itter nicht mit mittelalterlichen Ritterburgen vergleichbar. Es wurde auf die Neuzeit ertüchtigt. Acht Zimmer und fast 250 Quadratmeter Wohnfläche, voll unterkellert, inzwischen mit Gas beheizt, mit Zentralheizung und Fischrechten an der Itter, beschreibt es ein aktuelles Exposé.

Hausherr John Gustav Weiss fotografierte sein Haus 1989 selbst. Repro: rho

Weiss wohnte privat in seinem Haus. Eine städtische Dienstwohnung hatten erst später die Bürgermeister Dr. Hermann Schmeißer und Horst Schlesinger, die vor Ort in Eberbach in der Friedrich-Ebert-Straße wohnten. Dieses stadteigene Haus ist inzwischen verkauft.

Dr. Weiss lebte an der Itter weit über das Ende seiner Amtszeit hinaus – bis zu seinem Tod 1943. Seine Ehefrau war ein Jahr zuvor verstorben. Er war aber in seinem Todesjahr nicht allein. Seine verwitwete Schwiegertochter, die Dichterin Margret Weiss kümmerte sich um ihn. Sie wohnte von 1942 und noch bis 1965 in dem Haus, zog dann in ein Altenheim nach Nußloch, wo sie 1971 verstarb. Stadtarchivar Dr. Marius Golgath geht im neuesten Eberbacher Geschichtsblatt auf ihr bewegtes Leben ein. Ab 1952 hatte Margret Weiss im Haus Gesellschaft von Hilde Socolean, der Tochter von John Gustav Weiss. Die war nach ihrem eigenen Ruhestand nach Eberbach gezogen.

Ab 1973 wohnte einer der Amtsnachfolger von Weiss im Steinhaus an der Itter. Bürgermeister Dr. Hermann Schmeißer fühlte sich wohl in seinem Alterssitz. Nach 1978 gab es für kurze Zeit einen neuen Eigentümer, ehe der jetzige 1983 einzog. Der will das Haus nunmehr aus Altersgründen verkaufen. Der Preis: knapp 1,3 Millionen Euro.